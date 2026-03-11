Mina de Brucutu, da Vale, recebe prêmio máximo de gestão

A mina de Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), conquistou o Shingo Prize, reconhecimento global em gestão e cultura organizacional concedido pelo Shingo Institute, da Utah State University.

A premiação destacou a operação de equipamentos autônomos da mina, que alia desempenho produtivo a elevados padrões de segurança. O resultado contribuiu para o desempenho da Vale em 2025, ano em que a companhia registrou seu maior volume anual de produção de minério de ferro desde 2018, com 90,4 milhões de toneladas produzidas no quarto trimestre.

Gerdau está entre as cinco empresas mais transformadoras

do Brasil

A Gerdau está entre as cinco empresas mais transformadoras do Brasil na terceira edição do ranking Thought Leaders 100 Brasil 2026, elaborado pela consultoria norte-americana Horse Consulting. A companhia é a única representante do setor do aço presente na lista.

O CEO da empresa, Gustavo Werneck, também se destacou no levantamento, conquistando o terceiro lugar entre os cem líderes mais visionários do país. O resultado representa uma evolução em relação ao ranking do ano anterior, quando a Gerdau ocupou a 11ª posição e o executivo ficou em 7º lugar.

O ranking mede o engajamento real das empresas e a contribuição dos executivos para a agenda corporativa por meio da análise de milhões de dados globais, considerando indicadores como posicionamento do CEO, engajamento digital, presença na mídia, networking de C-Level, participação em palestras e patrocínio de eventos.

Programa Parcerias Sustentáveis seleciona

11 novos projetos para 2026



O programa Parcerias Sustentáveis, do Instituto AngloGold Ashanti, selecionou 11 empreendimentos de sete municípios mineiros para receber apoio financeiro de R$ 60 mil, além de capacitação técnica e mentorias ao longo de 2026. As iniciativas são de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara.

Voltado ao fortalecimento do empreendedorismo social, o programa já apoiou mais de 300 iniciativas desde 2010, com investimentos superiores a R$ 17 milhões e impacto direto em mais de 250 mil pessoas.

Além dos novos selecionados, oito empreendimentos que participaram da edição de 2025 foram escolhidos para avançar para a fase de aceleração, com mais um ano de apoio para expansão e fortalecimento da gestão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A ausência de um marco legal claro e equilibrado tem gerado insegurança jurídica, conflitos locais, expansão de atividades ilegais e perda de oportunidades para o país”



Tereza Cristina

Senadora (PP-MS), autora do requerimento que propôs a audiência pública ocorrida na data de ontem sobre a regulação de mineração em terras indígenas

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.