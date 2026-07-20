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Milhões de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido; saiba como verificar

O Banco Central atualizou os dados e informou que R$ 6,241 bilhões em "recursos esquecidos" ainda estão disponíveis para resgate em instituições financeiras

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
20/07/2026 15:49

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Como proteger seu dinheiro da inflação: 5 estratégias práticas
Informe-se para saber se tem dinheiro esquecido para resgate em instituições financeiras crédito: iStock

O Banco Central (BC) atualizou os dados e informou que R$ 6,241 bilhões em "recursos esquecidos" ainda estão disponíveis para resgate em instituições financeiras. O balanço considera os valores contabilizados até maio deste ano.

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O montante é dividido entre pessoas físicas e jurídicas:

  • Pessoas físicas: R$ 4,437 bilhões para 24.080.039 CPFs.

  • Empresas: R$ 1,804 bilhão para 2.274.851 CNPJs.

Em março, o saldo era de R$ 10,6 bilhões. Parte do dinheiro, cerca de R$ 5,7 bilhões, foi encaminhada ao Fundo de Garantia de Operações (FGO) para viabilizar o programa de renegociação de dívidas Desenrola 2.0.

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No início de maio, o governo anunciou o uso de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões dos recursos para oferecer garantias às instituições financeiras no programa. O Tribunal de Contas da União (TCU) apura a operação.

Como consultar o dinheiro esquecido

O sistema do BC permite consultar gratuitamente se pessoas físicas, incluindo falecidas, e empresas têm valores a receber. A verificação é feita pela internet, sem intermediários.

O único site oficial para realizar a consulta e solicitar a devolução do dinheiro é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Para receber, é preciso informar uma chave PIX. Caso não possua uma, o cidadão deve entrar em contato com a instituição financeira para combinar outra forma de pagamento ou criar uma chave e refazer a solicitação no sistema.

No caso de valores de pessoas falecidas, a consulta só pode ser feita por herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. É necessário preencher um termo de responsabilidade e, em seguida, contatar as instituições para verificar os procedimentos.

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Os recursos podem ter diversas origens, como contas bancárias encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente ou parcelas de consórcios e cooperativas de crédito.

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