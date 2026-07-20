Os 5 maiores empresários do Brasil em 2026 e em que setores eles investem

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A lista dos bilionários brasileiros, segundo o ranking da Forbes de 2026, é liderada por nomes de peso nos setores de tecnologia, finanças e bens de consumo, revelando a concentração de riqueza em áreas estratégicas da economia. O ranking mostra como grandes fortunas foram construídas e são mantidas a partir de participações em empresas globais e investimentos diversificados.

Quem são os maiores empresários do Brasil?

Segundo a lista da Forbes 2026, publicada em março, o ranking dos maiores empresários do Brasil é liderado por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (atual Meta). Logo atrás vem Vicky Safra e família, com uma fortuna de US$ 27,1 bilhões, herdeiros de um império consolidado no setor bancário. A grande novidade da edição é a ascensão de André Esteves, do BTG Pactual, para a terceira posição, após um crescimento patrimonial expressivo. É importante notar que, no ranking global da Forbes que soma os "brasileiros" do mundo, Vicky Safra foi reclassificada como grega, o que a exclui dessa contagem específica, embora ela continue sendo a segunda maior fortuna ligada ao Brasil nos recortes nacionais da revista.

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Conheça os 5 maiores bilionários e seus setores

Os nomes no topo da lista controlam algumas das maiores empresas do país e do mundo. Seus investimentos se concentram em áreas que vão desde o mercado financeiro até a produção de alimentos e bebidas, passando pela inovadora indústria da tecnologia. Confira o perfil de cada um.

Eduardo Saverin

Cofundador do Facebook, atual Meta, sua fortuna bilionária vem da participação acionária na gigante da tecnologia. Além disso, Saverin comanda a B Capital, uma firma de capital de risco que investe em startups de tecnologia em estágio avançado, diversificando seus negócios no mesmo setor que o tornou bilionário. Vicky Safra e família

Herdeira do banqueiro Joseph Safra, Vicky e seus filhos controlam um vasto patrimônio que inclui o Banco Safra no Brasil, o J. Safra Sarasin na Suíça e diversos imóveis de alto padrão. O principal setor de atuação da família é o financeiro, com forte presença no segmento bancário e de gestão de ativos. André Esteves

Banqueiro e controlador do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, André Esteves teve o maior crescimento patrimonial entre bilionários brasileiros em 12 meses, com alta de 192,75%. Seu patrimônio saltou de US$ 6,9 bilhões para US$ 20,2 bilhões. Seus investimentos se concentram no setor financeiro, com atuação em banco de investimentos, gestão de ativos e private equity. Jorge Paulo Lemann e família

Lemann é um dos fundadores da 3G Capital, empresa de investimentos que detém participações em gigantes como a Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, além da Restaurant Brands International, controladora do Burger King. Seus negócios se concentram nos setores de bebidas, alimentos e fast-food. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Filho caçula de Marcel Herrmann Telles, sócio histórico de Lemann na 3G Capital, Max recebeu do pai, em 2023, a participação da família na Anheuser-Busch InBev por meio de uma doação em vida. Hoje é ele quem detém essa fatia na maior cervejaria do mundo, consolidando sua posição entre os bilionários mais jovens do Brasil no setor de bens de consumo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.