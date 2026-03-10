Assine
Musk duplica sua fortuna e se mantém como o mais rico do mundo, diz Forbes

AFP
AFP
Repórter
10/03/2026 12:48

Pelo segundo ano consecutivo, Elon Musk é considerado o mais rico do mundo após duplicar seu patrimônio, que ultrapassou US$ 830 bilhões (R$ 4,32 trilhões), segundo o ranking anual da revista Forbes publicado nesta terça-feira (10). 

Musk é o principal acionista da fabricante de veículos elétricos Tesla, da empresa aeroespacial SpaceX, da rede social X e da companhia de inteligência artificial xAI. 

Segundo a Forbes, sua fortuna disparou dos US$ 342 bilhões (R$ 1,78 trilhão) há um ano para os atuais US$ 839 bilhões (R$ 4,37 trilhões). 

Musk tem mais do triplo do patrimônio do segundo e do terceiro colocados na lista do meio especializado, os cofundadores do Google Larry Page (US$ 257 bilhões; R$ 1,3 trilhão) e Sergey Brin (US$ 237 bilhões; R$ 1,2 trilhão). 

Segundo a revista americana, conhecida por sua classificação anual das maiores fortunas do mundo, o planeta conta agora com 3.428 bilionários, 400 a mais do que há um ano. 

Juntos acumulam US$ 20,1 trilhões (R$ 104,7 trilhões). No ano passado, somavam US$ 16,1 trilhões (R$ 83,93 trilhões).

