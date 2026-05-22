FGTS para quitar dívidas? Veja o que muda com o novo Desenrola

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O governo federal lançou oficialmente em 4 de maio de 2026 o Desenrola 2.0, um programa que permite aos trabalhadores com carteira assinada usar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas de alto custo, como cartão de crédito e cheque especial. As consultas de saldo estarão disponíveis no aplicativo a partir de 25 de maio e as renegociações começam no dia 26 de maio. Os interessados devem ficar atentos: o programa terá 90 dias de vigência, mas as vagas podem acabar antes caso o teto de recursos seja atingido.

A iniciativa visa beneficiar cerca de 20 milhões de famílias e movimentar até R$ 8,2 bilhões na economia, focando em trabalhadores com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105,00 em valores atuais). Esta é uma oportunidade para limpar o nome e reorganizar as finanças com condições vantajosas, funcionando por ordem de chegada até o esgotamento do fundo global reservado.

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Como funciona o Desenrola 2.0?

O programa permite que o trabalhador utilize até 20% do saldo disponível em suas contas do FGTS ou o valor de R$ 1.000, o que for maior, para abater ou liquidar dívidas. A grande vantagem são os descontos oferecidos pelas instituições financeiras, que podem chegar a até 90% do valor original do débito. São elegíveis os contratos de crédito firmados até 31 de janeiro de 2026 que estejam em atraso entre 91 dias e 2 anos.

Quem pode participar?

Trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS que possuam saldo.

Pessoas com renda bruta mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105,00).

É necessário possuir o aplicativo oficial do FGTS atualizado para autorizar a consulta dos bancos.

Passo a passo para aderir ao programa

O processo é prático e une o aplicativo do FGTS com os canais do seu banco credor. Siga as etapas:

Autorização no App FGTS: Acesse o aplicativo oficial do FGTS, selecione a opção "Autorizar bancos a consultarem seu FGTS" e escolha a modalidade "Desenrola Brasil 2.0" para liberar o acesso ao saldo. Consulta de Margem: A partir de 25 de maio, entre novamente no App FGTS para verificar o valor exato que o sistema liberou para ser usado nas quitações (limite de até 20% do saldo ou R$ 1.000). Procura pelo Credor: Entre no aplicativo do banco onde você possui a dívida em atraso ou vá até uma agência. Solicite as propostas de negociação sob as regras do Novo Desenrola (que oferecem descontos de até 90%). Fechamento do Acordo: Escolha a proposta desejada no canal do banco e informe que deseja pagar utilizando a sua margem do FGTS. A instituição financeira cuidará do resgate diretamente com a Caixa Econômica Federal para liquidar o seu débito.

Vale a pena usar o FGTS para este fim?

O FGTS é tradicionalmente uma reserva para momentos importantes, como a compra da casa própria, a demissão sem justa causa ou em casos de doenças graves. No entanto, especialistas apontam que utilizar parte do saldo para eliminar dívidas com juros altos, como as do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial, pode ser uma decisão financeira inteligente, pois o rendimento do FGTS é geralmente inferior a essas taxas.

Atenção aos golpes

O governo alerta que toda a negociação do Desenrola 2.0 ocorre exclusivamente na plataforma oficial. Desconfie de qualquer contato via SMS, WhatsApp ou redes sociais que solicite dados pessoais ou pagamentos através de links externos ou chaves Pix. Não há intermediários no processo.

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Este conteúdo foi revisado e atualizado por um editor humano para garantir a precisão das informações, com base em dados gerados por inteligência artificial.