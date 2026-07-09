Gás do Povo: passo a passo para se cadastrar e receber o benefício
Saiba quem tem direito, quais documentos são necessários e como garantir o acesso ao programa federal que auxilia na compra do gás de cozinha
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O programa Gás do Povo, do Governo Federal, está em plena operação desde março de 2026 para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade na compra do gás de cozinha. Para garantir o acesso, não há uma "nova rodada de cadastros", mas sim a necessidade de manter a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizada.
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A iniciativa, que substituiu o antigo Auxílio Gás dos Brasileiros, funciona por meio de um vale-recarga gratuito. Entender os critérios de elegibilidade e como o benefício funciona é o primeiro passo para ter direito ao auxílio.
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O que é o programa Gás do Povo?
O Gás do Povo é um programa federal, instituído pela Lei 15.348/2026 e gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O objetivo é reduzir a insegurança alimentar, garantindo o acesso ao gás de cozinha. Diferente de uma transferência de dinheiro, o benefício é concedido como um vale-recarga para ser utilizado em revendas credenciadas em todo o Brasil.
Como funciona e qual a frequência?
O benefício é disponibilizado por meio de um vale-recarga digital ou no cartão do beneficiário. A frequência varia conforme o tamanho da família:
Famílias de 2 a 3 pessoas: recebem 4 recargas por ano (uma a cada três meses).
Famílias com 4 ou mais pessoas: recebem 6 recargas por ano (uma a cada dois meses).
O vale pode ser acessado pelo aplicativo Meu Social, pelo cartão do Bolsa Família com chip, ou pelo aplicativo Gás do Povo. Para saber se foi contemplado, o cidadão pode consultar o app Meu Social ou ligar para o telefone 121 (MDS) ou 111 (Caixa).
Quem tem direito ao auxílio gás?
Para ter acesso ao benefício, as famílias precisam atender a critérios específicos. A seleção prioriza os grupos mais vulneráveis, e a entrada de novas famílias depende da disponibilidade orçamentária do programa. Os principais requisitos são:
estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos dois anos;
possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo;
preferencialmente, ser beneficiário do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC);
ter o CPF do responsável familiar regularizado na Receita Federal;
o cadastro não pode ter pendências de Averiguação Cadastral ou indício de óbito do responsável familiar.
Como garantir o benefício
Não há um processo de inscrição específico para o Gás do Povo. A seleção é feita automaticamente pelo Governo Federal com base nos dados do CadÚnico. Portanto, o passo fundamental é garantir que seu cadastro esteja correto e atualizado.
Verifique se sua família atende a todos os critérios de elegibilidade.
Reúna a documentação necessária de todos os membros da família.
Procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para realizar ou atualizar seu Cadastro Único.
Mantenha seus dados, especialmente de renda e composição familiar, sempre corretos.
Aguarde a análise e a seleção do Governo Federal. A concessão depende do orçamento disponível.
Quais documentos são necessários?
Para atualizar o CadÚnico no CRAS, é fundamental apresentar os documentos de todos os membros da família. A falta de um deles pode impedir a conclusão do processo. Os itens essenciais são:
documento de identificação com foto (RG ou CNH) e CPF do responsável familiar;
comprovante de residência atualizado, como conta de água, luz ou telefone;
título de eleitor do responsável pela família;
certidão de nascimento ou casamento;
carteira de trabalho ou comprovante de renda de todos os integrantes da família que trabalham.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.