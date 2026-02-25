Gás do Povo 2026: saiba quem tem direito ao botijão gratuito

O antigo Vale Gás (ou Auxílio Gás), que realizava pagamentos em dinheiro, foi substituído pelo Gás do Povo, que agora garante a retirada gratuita do botijão de 13kg. O novo sistema funciona com um vale-recarga disponibilizado mensalmente e inclui quatro botijões por ano para famílias com duas a três pessoas e seis por ano para famílias com quatro ou mais integrantes.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Para ser elegível ao benefício, a família precisa atender a uma série de critérios obrigatórios. A seleção é automática para quem se enquadra nas regras, sem necessidade de inscrição específica. Veja os requisitos:

Estar inscrita e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses;

Ser beneficiária do programa Bolsa Família;

Possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo;

Ter no mínimo duas pessoas no núcleo familiar;

O CPF do responsável familiar deve estar regularizado na Receita Federal.

Leia Mais

As famílias precisam manter o CadÚnico atualizado para não perder o acesso ao Gás do Povo. A prioridade na concessão é dada a famílias com cadastro atualizado, menor renda, maior número de membros.

Como retirar o botijão gratuito?

O pagamento em dinheiro na conta do Caixa Tem não existe mais. Agora, o benefício é um vale-recarga que deve ser usado para retirar o botijão em uma revendedora credenciada pela ANP.

A retirada é gratuita, sendo proibida a cobrança de qualquer taxa adicional pelo botijão. Serviços como entrega ou instalação podem ser cobrados à parte pela revendedora.

Para validar o benefício e retirar o gás, o responsável familiar pode usar o aplicativo "Meu Social - Gás do Povo", em que é possível verificar se a retirada do botijão já está disponível ou não. O próprio app informa as lojas credenciadas perto de você.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata