AUXÍLIO

Gás do Povo 2026: saiba quem tem direito ao botijão gratuito

Programa substitui Vale Gás e entrega botijão gratuito mensalmente; veja regras e como retirar o benefício

25/02/2026 12:53 - atualizado em 25/02/2026 12:57

Gás do Povo 2026: saiba quem tem direito ao botijão gratuito
O programa Gás do Povo garante a retirada gratuita de botijões de 13kg para famílias elegíveis, visando o acesso à energia para cozinhar. crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

O antigo Vale Gás (ou Auxílio Gás), que realizava pagamentos em dinheiro, foi substituído pelo Gás do Povo, que agora garante a retirada gratuita do botijão de 13kg. O novo sistema funciona com um vale-recarga disponibilizado mensalmente e inclui quatro botijões por ano para famílias com duas a três pessoas e seis por ano para famílias com quatro ou mais integrantes.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Para ser elegível ao benefício, a família precisa atender a uma série de critérios obrigatórios. A seleção é automática para quem se enquadra nas regras, sem necessidade de inscrição específica. Veja os requisitos:

  • Estar inscrita e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses;

  • Ser beneficiária do programa Bolsa Família;

  • Possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo;

  • Ter no mínimo duas pessoas no núcleo familiar;

  • O CPF do responsável familiar deve estar regularizado na Receita Federal.

As famílias precisam manter o CadÚnico atualizado para não perder o acesso ao Gás do Povo. A prioridade na concessão é dada a famílias com cadastro atualizado, menor renda, maior número de membros.

Como retirar o botijão gratuito?

O pagamento em dinheiro na conta do Caixa Tem não existe mais. Agora, o benefício é um vale-recarga que deve ser usado para retirar o botijão em uma revendedora credenciada pela ANP.

A retirada é gratuita, sendo proibida a cobrança de qualquer taxa adicional pelo botijão. Serviços como entrega ou instalação podem ser cobrados à parte pela revendedora.

Para validar o benefício e retirar o gás, o responsável familiar pode usar o aplicativo "Meu Social - Gás do Povo", em que é possível verificar se a retirada do botijão já está disponível ou não. O próprio app informa as lojas credenciadas perto de você.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

