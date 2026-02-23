Assine
BENEFÍCIO

Gás do Povo: como funciona o vale gratuito e quem tem direito

Programa oferece recarga gratuita do botijão em revendas credenciadas; veja os requisitos e como consultar se você foi selecionado

JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
23/02/2026 11:02 - atualizado em 23/02/2026 11:05

O programa Gás do Povo visa garantir a recarga de botijões de 13 kg para milhões de famílias brasileiras crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O programa Gás do Povo, sancionado em 13 de fevereiro de 2026, está transformando o acesso ao gás de cozinha para milhões de famílias de baixa renda no Brasil. Diferente do antigo auxílio, o benefício agora garante a recarga gratuita de um botijão de 13 quilos a cada dois meses, utilizada diretamente em revendas credenciadas. A seleção dos beneficiários é feita de forma automática pelo governo federal, com base nos dados do Cadastro Único (CadÚnico), não havendo necessidade de inscrição específica.

Manter as informações atualizadas no CadÚnico é o passo mais importante para ser selecionado, pois é por meio desse sistema que o governo identifica quem tem direito ao vale-recarga gratuito.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Para ser elegível ao programa, a família precisa atender aos seguintes requisitos:

  • Estar inscrita e com dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico);

  • Possuir renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo;

  • OU ter entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

  • Ter o CPF do Responsável Familiar regularizado na Receita Federal;

  • Não possuir pendências no cadastro, como Averiguação Cadastral ou indício de óbito;

  • A família deve ser composta por, no mínimo, dois integrantes.

O programa estabelece uma ordem de prioridade. Têm preferência as famílias beneficiárias do Bolsa Família, com o CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses, com menor renda e maior número de integrantes. Além disso, lares chefiados por mulheres vítimas de violência doméstica, com medidas protetivas de urgência, também são prioritários.

Como o benefício funciona?

O Gás do Povo não realiza depósitos em dinheiro. O programa funciona por meio de um vale-recarga gratuito, que deve ser utilizado diretamente em uma das mais de 10 mil revendas credenciadas em todo o país. A consulta dos locais pode ser feita no aplicativo oficial do programa.

Para usar o benefício, o Responsável Familiar pode se apresentar na revenda com um documento de identificação e validar a recarga de uma das seguintes formas:

  • Utilizando o cartão do Bolsa Família com chip;

  • Utilizando qualquer cartão de débito da Caixa em seu nome;

  • Informando o CPF e validando com um código recebido por SMS no celular cadastrado.

Diferenças para o antigo Auxílio Gás

O Gás do Povo substitui o antigo programa "Auxílio Gás dos Brasileiros", que depositava o valor em dinheiro. As famílias que já recebiam o benefício anterior foram migradas automaticamente para o novo modelo de vale-recarga. O governo tem a meta de expandir o atendimento para 15 milhões de famílias até março de 2026.

Passo a passo para garantir o acesso

Como não há um site ou formulário de inscrição, o caminho para receber o benefício é garantir que a família esteja corretamente registrada nos sistemas do governo e atenda aos critérios.

  1. Mantenha o Cadastro Único atualizado: Este é o passo fundamental. Procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município para fazer ou atualizar seu cadastro. A atualização deve ocorrer a cada 24 meses ou sempre que houver mudança na composição familiar, renda ou endereço.

  2. Aguarde a seleção automática: Com os dados em dia, a família entra na base que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social utiliza para selecionar os beneficiários que atendem aos critérios e prioridades do programa.

  3. Consulte se foi contemplado: A verificação se a sua família foi selecionada pode ser feita nos canais oficiais:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

