Gás do Povo 2026: como atualizar cadastro e garantir o benefício

O governo federal avança na implementação do programa Gás do Povo, que oferece a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias de baixa renda. A iniciativa, que substitui o antigo Auxílio Gás, já começou em novembro de 2025 e está em fase de expansão, com cronograma já divulgado até março de 2026. É fundamental que os interessados mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado para garantir o benefício.

Atualmente, a continuidade do programa depende da aprovação da Medida Provisória 1.313/2025 pelo Congresso Nacional, que tem prazo para votação até 11 de fevereiro de 2026. O objetivo é alcançar 15,5 milhões de famílias até o fim da implementação nacional.

Leia Mais

Quem tem direito ao Gás do Povo?

A seleção das famílias é feita de forma automática pelo governo, com base nos dados do CadÚnico. Para ser elegível, é preciso atender a todos os seguintes critérios:

Estar com a inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses.

Possuir renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo.

Ter o CPF do responsável familiar regularizado na Receita Federal.

Ter, no mínimo, 2 pessoas no núcleo familiar.

Famílias que tenham entre seus membros algum beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito.

Têm prioridade na seleção as famílias já beneficiárias do Bolsa Família, aquelas com menor renda per capita e as com maior número de integrantes.

Quantos botijões a família recebe?

A frequência da recarga gratuita varia conforme o tamanho da família:

Famílias com 4 ou mais pessoas: recebem até 6 vales por ano (um a cada 2 meses).

Famílias com 2 ou 3 pessoas: recebem até 4 vales por ano (um a cada 3 meses).

Cronograma de Expansão em 2026

A implementação do Gás do Povo é gradual e prioriza inicialmente capitais e grandes centros. O calendário de expansão é o seguinte:

26 de janeiro: Início da segunda rodada de concessão, incluindo 950 mil novas famílias nas capitais.

Fevereiro: Migração automática das famílias que recebiam o antigo Auxílio Gás para o novo programa.

Março: Expansão da cobertura para todos os municípios do país.

Como garantir o acesso ao programa

Não existe um cadastro específico para o Gás do Povo. A única forma de participar da seleção é manter os dados da família corretamente registrados e atualizados no CadÚnico. Siga os passos:

Verifique seu Cadastro Único: O primeiro passo é garantir que sua família esteja inscrita no CadÚnico e que todas as informações (endereço, renda, composição familiar) estejam atualizadas nos últimos 24 meses. Procure um CRAS: Caso precise se inscrever ou atualizar os dados, o responsável familiar deve ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Apresente os documentos: No CRAS, é necessário apresentar o CPF ou Título de Eleitor do responsável pela família e um documento de identificação de cada um dos outros membros. Leve também um comprovante de residência. Aguarde a seleção: Com o CadÚnico regularizado, a família está apta a ser incluída no programa. A seleção é automática e realizada pelo governo federal.

Como retirar o botijão e consultar o benefício

As famílias aprovadas podem retirar o botijão em distribuidoras credenciadas utilizando uma das seguintes formas:

Cartão do Bolsa Família

Cartão de débito da Caixa

Apresentando o CPF do responsável familiar

Pelo aplicativo Gás do Povo (disponível a partir de fevereiro de 2026)

A consulta para saber se a família foi contemplada pode ser feita pelos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, ou pelo telefone 121, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.