Gás do Povo 2026: como consultar o vale-recarga e usar o novo benefício

Substituindo o antigo formato do Auxílio Gás, o programa Gás do Povo funciona como um vale-recarga que custeia botijões de gás de 13 kg. Milhares de famílias de baixa renda já podem consultar se foram incluídas na nova fase do programa, que busca aliviar o orçamento doméstico.

Como funciona o novo Gás do Povo?

Com a reformulação, o valor do benefício não é mais depositado na conta Caixa Tem. Em vez disso, um vale-recarga é liberado para as famílias elegíveis no primeiro dia de cada mês de pagamento. Esse vale deve ser utilizado diretamente em uma das revendas de gás credenciadas pelo programa em todo o país.

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Quem tem direito ao Gás do Povo?

A seleção dos beneficiários continua sendo automática, com base nos dados do Cadastro Único (CadÚnico). Para receber o vale-recarga em 2026, a família precisa atender a todos os seguintes critérios:

Estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos 24 meses;

Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

Ter mais de duas pessoas em sua composição familiar;

O programa continua dando preferência a famílias com menor renda, beneficiários do Bolsa Família, com maior número de integrantes e àquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica.

Como consultar o benefício?

Os canais de consulta também foram atualizados com a reformulação do programa e a verificação para saber se você tem direito ao vale-recarga deve ser feita pelos seguintes meios oficiais:

Aplicativo "Meu Social - Gás do Povo": principal canal, onde é possível verificar a liberação e obter o código de validação para uso;

Site oficial: gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/gas-do-povo

Telefone 121: central de atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Retirada do Gás

Assim que a família for selecionada para receber o auxílio, ganhará um vale para a recarga gratuita do botijão de gás, que poderá ser utilizado nas revendas credenciadas. Os selecionados poderão receber anualmente entre 4 e 6 botijões, conforme o tamanho da família.

A retirada do botijão através de:

Cartão Bancário do Bolsa Família (com chip);

Cartão de Débito da CAIXA;

Via CPF do beneficiário e código de validação no celular.

O que fazer se o benefício não foi liberado?

Caso uma família cumpra todos os requisitos mas não tenha o vale-recarga liberado, é necessário verificar a situação do Cadastro Único, já que dados desatualizados ou pendências cadastrais são os principais motivos para a não inclusão no programa. Para resolver, o responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para regularizar as informações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.