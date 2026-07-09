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Programa Gás do Povo: entenda como funciona o voucher para famílias de baixa renda

Desde fevereiro de 2026, o antigo Auxílio Gás foi substituído por um sistema de vale recarga; entenda como funciona e quem tem direito

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/07/2026 09:25

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Programa Gás do Povo: entenda como funciona o voucher para famílias de baixa renda
O Programa Gás do Povo fornece botijões de 13 quilos, visando aliviar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento familiar. crédito: Reprodução/Governo federal

O Programa Gás do Povo é a nova iniciativa do governo federal que, desde fevereiro de 2026, substituiu o Auxílio Gás. Em vez de um depósito em dinheiro, o programa fornece um voucher para ser trocado diretamente por um botijão de 13 quilos em revendedores credenciados. O objetivo é garantir que o benefício seja usado exclusivamente para a compra de gás de cozinha, aliviando o impacto do seu preço no orçamento familiar.

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Quem tem direito ao benefício?

Para receber o voucher do Gás do Povo, a família precisa atender cumulativamente aos seguintes requisitos:

  • Inscrição no CadÚnico: Estar com o cadastro ativo e atualizado nos últimos 24 meses.

  • Limite de Renda: Possuir renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, com base no salário mínimo nacional de 2026).

  • Composição Familiar: O programa atende apenas núcleos familiares compostos por duas ou mais pessoas (não inclui cadastros unipessoais).

Critérios de Prioridade e Inclusão

O programa inclui automaticamente as famílias que cumprem o limite de renda e que participam do Bolsa Família ou que possuam algum membro beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Dentro desse grupo, o Gás do Povo dá prioridade de atendimento para:

  1. Famílias chefiadas por mulheres.

  2. Mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob medida protetiva de urgência.

Qual o valor do benefício?

O benefício garante 100% de gratuidade na recarga do botijão de 13 quilos. O cidadão não recebe dinheiro em conta, mas sim um voucher eletrônico direto para troca. Para fins de reembolso das revendas credenciadas, os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia utilizam um "Preço de Referência" regionalizado por estado, calculado com base em dados da ANP e notas fiscais eletrônicas. Em 2026, esse valor de referência varia entre R$ 93,00 e R$ 135,00, dependendo da sua região.

Como funciona o pagamento?

O voucher eletrônico é liberado sempre no dia 10 do mês correspondente ao seu grupo. A frequência de recebimento varia conforme o tamanho da família, sendo bimestral (a cada dois meses) ou trimestral (a cada três meses). Para utilizar o benefício, o responsável familiar deve acompanhar a liberação pelo aplicativo oficial Meu Social. Após a liberação, basta apresentar o voucher digital em uma revenda credenciada para efetuar a recarga gratuita do botijão

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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