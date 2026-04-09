Gás do Povo: entenda as principais mudanças do antigo Auxílio Gás

O conhecido Auxílio Gás dos Brasileiros passou por uma reformulação e agora se chama Gás do Povo. A mudança teve início em novembro de 2026, quando foram feitas as primeiras recargas, transformando o auxílio em uma política pública permanente que busca simplificar o acesso ao benefício para famílias de baixa renda. Com a alteração, surgiram dúvidas sobre quem tem direito e como o novo formato funciona.

A principal diferença está na forma de recebimento. No modelo antigo, o Auxílio Gás depositava em conta um valor que correspondia a 50% do preço médio nacional do botijão, quantia que nem sempre cobria o custo total do produto.

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Com o Gás do Povo, o benefício garante 100% do valor do botijão de 13 kg. No entanto, em vez do dinheiro, a família recebe um voucher para a retirada gratuita do botijão em um dos pontos credenciados. Caso o beneficiário opte pela entrega em domicílio, podem ser cobradas taxas adicionais pelo serviço.

Quem tem direito ao Gás do Povo?

Com a reformulação, os critérios de elegibilidade foram atualizados. Para ter direito ao benefício, a família precisa atender a todos os seguintes requisitos:

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família;

Possuir renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo;

Ter no mínimo duas pessoas na composição familiar;

Manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado nos últimos 24 meses;

Possuir CPF regular do Responsável Familiar;

Não ter pendências no cadastro, como Averiguação Cadastral ou indício de óbito.

A lei também estabelece uma ordem de prioridade para a concessão, favorecendo famílias com menor renda, maior número de integrantes e aquelas chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.

Como receber e qual a periodicidade?

A seleção é automática, com base nos dados do CadÚnico, e não é preciso fazer uma nova inscrição, ou seja, quem já recebia o Auxílio Gás migrou automaticamente para o Gás do Povo. A frequência do benefício varia conforme o tamanho da família:

A cada 2 meses: para famílias com 4 ou mais pessoas.

A cada 3 meses: para famílias com 2 ou 3 pessoas.

Para saber se foi contemplada, a família pode consultar os canais oficiais: o aplicativo "Meu Social - Gás do Povo", os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, o Disque Social 121 ou diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu município.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata