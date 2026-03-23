Qual a diferença entre o Gás do Povo e o antigo Auxílio Gás?

O governo federal reformulou o programa de ajuda para a compra do botijão de gás, e o antigo Auxílio Gás deu lugar ao Gás do Povo, uma iniciativa que amplia o alcance e altera a forma do benefício para famílias de baixa renda em todo o Brasil. As novas regras trazem mudanças importantes na prática.

Enquanto o modelo anterior pagava em dinheiro o valor médio do botijão de 13 kg, o Gás do Povo oferece a recarga gratuita através de um vale que pode ser utilizado em revendas credenciadas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a mudança auxilia mais de 15 milhões de famílias atendidas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

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Quem pode receber o Gás do Povo?

Os critérios de elegibilidade foram redefinidos para focar nas famílias mais vulneráveis. Para ter direito, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo;

Ser beneficiário do Bolsa Família e ter pelo menos duas pessoas na composição familiar;

Além disso, é obrigatório que o Cadastro Único esteja atualizado nos últimos 24 meses e que o CPF do Responsável Familiar esteja regular na Receita Federal. O governo dá prioridade a famílias chefiadas por mulheres e àquelas com mulheres vítimas de violência doméstica sob medida protetiva.

Como funciona o benefício

O beneficiário recebe um vale para a retirada gratuita da recarga do botijão de 13 kg em revendas credenciadas. O vale pode ser acessado com o Cartão Bolsa Família (com chip), com um Cartão de Débito da Caixa ou utilizando o CPF do beneficiário junto a um código de validação enviado por SMS.

A quantidade de recargas varia de quatro a seis botijões gratuitos por ano, dependendo do tamanho da família. Para consultar o direito ao benefício, o cidadão pode usar o aplicativo Meu Social - Gás do Povo ou acessar o site oficial do programa. É fundamental manter os dados no Cadastro Único sempre atualizados em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para garantir o recebimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata