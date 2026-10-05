Mattel lança linha de brinquedos para o Dia das Crianças

A Mattel, fabricante norte-americana de brinquedos fundada em 1945, chega ao Dia das Crianças de 2026, celebrado em 12 de outubro, com um conjunto de lançamentos que abrange bonecas, veículos colecionáveis, blocos de montar e brinquedos para os primeiros anos de vida. A linha combina marcas próprias, como Barbie, Hot Wheels, Matchbox, Mega Bloks e Thomas & Friends, com produtos licenciados de franquias da Disney, da Pixar e do filme Guerreiras do K-Pop. Segundo a empresa, os preços sugeridos partem de R$ 18,99 e chegam a R$ 1.699,99, conforme a categoria e a complexidade de cada item.

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De acordo com a fabricante, a seleção foi organizada para atender diferentes faixas etárias, gostos e fases do desenvolvimento infantil. O conjunto vai das primeiras experiências com blocos de encaixe ao colecionismo de veículos em escala, passando por brincadeiras de faz de conta, montagem e ação inspiradas em personagens do entretenimento.

Bonecas, cenários e personagens do cinema

No universo Barbie, a linha Career Burst traz esferas surpresa que revelam bonecas ligadas a profissões, como jogadora de futebol ou cantora pop, acompanhadas de acessórios temáticos, com preço sugerido de R$ 349,99. Entre os cenários de maior porte estão a Casa com Escorregador, versão da Dreamhouse com vários andares e áreas de lazer, por R$ 1.699,99, e o Camper dos Sonhos, veículo conversível cujo teto se transforma em barraca, com sete áreas de brincadeira e mais de 60 acessórios, por R$ 999,99.

As bonecas articuladas de Guerreiras do K-Pop, inspiradas nos grupos HUNTR/X e Saja Boys da animação, chegam com figurinos característicos do filme e acessórios de apresentação, com preço sugerido de R$ 349,99 cada. Do catálogo Disney, as linhas Princesa Saia Cintilante, com vestidos brilhantes de festa, e Frozen Core Fashion, que traz Elsa e Anna em trajes dos dois longas, custam R$ 119,99 cada.

Veículos, montagem e colecionismo

A Mattel Brick Shop Hot Wheels apresenta blocos de montar que reproduzem, em escala 1:32, modelos como Maserati MC20, Honda S2000 de 2007, Cadillac Project GTP Hypercar, Audi Avant RS2 de 1994 e Honda Civic EF customizado, a R$ 239,99 cada. O pacote com cinco carros de Fórmula 1 em escala 1:64, com réplicas das equipes oficiais da categoria, sai por R$ 89,99, mesmo valor do conjunto com cinco veículos de metal da Matchbox.

Para brincadeiras de ação, os Monster Trucks, vendidos em unidades ou em duplas da versão Demolition Doubles, variam de R$ 64,99 a R$ 129,99. A garagem Hot Wheels City Ultimate Dragon Garage tem quatro níveis, loopings, um desafio com dragão e espaço para guardar mais de 50 carrinhos, por R$ 1.499,99. Já a pista Fuga de Helicóptero na Montanha, ligada ao filme da Matchbox, combina percurso em espiral, helicóptero e veículos de metal, com preço sugerido de R$ 629,99.

Primeira infância e clássicos animados

Para crianças a partir de um ano, a Sacola de Construção Mega Bloks, com 60 peças grandes e coloridas, tem foco no estímulo à coordenação motora e custa R$ 129,99. As locomotivas de metal Thomas & Friends, nas versões die-cast e deluxe, ficam entre R$ 39,99 e R$ 79,99, enquanto os veículos de Carros, da Disney Pixar, em escala 1:55 e em pacotes duplos, vão de R$ 59,99 a R$ 119,99.

Os lançamentos estão disponíveis nas principais redes varejistas, em lojas especializadas e em plataformas de comércio eletrônico. No período, a Mattel mantém uma ação promocional com a Ri Happy: a cada R$ 49,99 em compras, o consumidor pode adquirir, por mais R$ 9,99, uma caixa surpresa com uma bolinha pula-pula colecionável exclusiva.

Sobre a Mattel

Com sede nos Estados Unidos e atuação desde 1945, a Mattel desenvolve brinquedos e entretenimento para crianças e famílias. O portfólio inclui marcas como Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, UNO, Masters of the Universe, Matchbox, Monster High e Polly Pocket, além de parcerias com estúdios e plataformas de entretenimento. A companhia também opera conteúdos digitais, produtos licenciados e experiências ao vivo em conjunto com redes de varejo e comércio eletrônico.

Para mais informações, basta acessar: https://www.mattel.com

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Informações para imprensa – MATTEL

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