Dia das Crianças: última chamada para diversão em família

Se a ideia é aproveitar o feriado de Dia das Crianças sem ouvir a clássica pergunta “o que vamos fazer hoje?”, os resorts do Tauá têm uma resposta pronta. De 9 a 12 de outubro, as quatro unidades da rede — em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Paraíba — entram no clima da criançada com mais de 50 atrações, atividades para diferentes idades e uma programação que promete deixar os pequenos ocupados e os adultos felizes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A agenda faz parte do “Outubro BrincaTauá” e é comandada pelos Taualegres, personagens que integram a equipe de recreação dos resorts. Entre uma brincadeira e outra, a programação inclui oficina de bombons, caminhada kids, yoga para crianças, oficina Pais e Filhos, teatro infantil, trilha ecológica, brinquedos recicláveis, torneio de arco e flecha e Pool Party.

E tem uma boa notícia para quem acompanha os filhos na viagem: ninguém disse que os adultos precisam brincar o tempo inteiro. Enquanto a criançada corre de uma atração para outra, pais e responsáveis podem aproveitar spa, massagens, saunas, academias, piscinas e caminhadas ao ar livre.

“Preparamos a operação dos nossos resorts para que cada família aproveite o feriado no seu próprio ritmo. Enquanto a criançada tem a agenda cheia ao lado dos Taualegres, os pais encontram o descanso que buscam o ano inteiro”, afirma Felipe Castro, diretor de Operações do Grupo Tauá.

De tirar leite de vaca a descer montanha-russa aquática

Cada resort tem suas próprias atrações — e escolher pode ser quase tão difícil quanto convencer a criança a sair da piscina.

Em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Tauá Resort Caeté fica a cerca de 50 minutos da capital. A Fazendinha é um dos destaques, com direito a tirar leite de vaca, andar a cavalo e conhecer uma horta. Para quem prefere adrenalina, o Trem D’Água reúne toboáguas inspirados na cultura mineira. Durante o feriado, a unidade terá regime all inclusive.

Em Atibaia, no interior de São Paulo, a diversão ganha ares de parque aquático. O resort abriga um aquapark indoor climatizado com 16 atrações. Na Ilha Tauá, a família encontra piscina de ondas, rio lento e até uma montanha-russa aquática — porque aparentemente um simples toboágua já não era suficiente.

No Tauá Alexânia, em Goiás, a programação combina água e descanso. Localizado a cerca de 50 minutos de Brasília, o resort conta com aquapark indoor climatizado, complexo esportivo ao ar livre, 15 jacuzzis e piscinas aquecidas. Uma boa opção para quem quer alternar entre a correria das crianças e alguns momentos de sossego.

Já o Tauá Resort João Pessoa, na Paraíba, encara seu primeiro Dia das Crianças desde a inauguração, em julho. Primeiro empreendimento de praia do grupo, o resort tem piscinas com vista para o mar, parque aquático com piscina de ondas, beach club e espaços voltados para bebês, crianças e hóspedes neurodivergentes.

A chegada a João Pessoa também ficou mais fácil para quem sai de Minas. Desde 3 de outubro, a capital paraibana passou a receber voos diretos aos sábados a partir de São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. Também é possível chegar pelos aeroportos de Recife e Natal.

Criança brinca, adulto respira

Tauá Resort Gabriel Boieiras/Tauá/Divulgação

A proposta dos resorts é justamente permitir que a família aproveite a viagem sem precisar seguir o mesmo ritmo. Enquanto os pequenos participam da recreação monitorada, os adultos podem escolher entre experiências de bem-estar, gastronomia e lazer.

As unidades trabalham com pensão completa, além de restaurantes à la carte. A estrutura inclui piscinas, spa, cinema, boliche, academia, quadras esportivas e salão de jogos.

A programação especial do Dia das Crianças acontece de 9 a 12 de outubro, mas o “Outubro BrincaTauá” continua nos resorts ao longo de todo o mês.

Tauá Resort & Convention João Pessoa foi recém-inaugurado no Polo Turístico Cabo Branco Tauá/Divulgação Parque aquático do Tauá Alexânia, em Goiás, fica a 50 minutos de Brasília Tauá Resorts/Divulgação parque aquático no resort Tauá em Caeté Rede Tauá/Divulgação Tauá Resort Gabriel Boieiras/Tauá/Divulgação Voltar Próximo

Serviço

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quando: 9 a 12 de outubro

Onde: Tauá Resort Caeté (MG), Tauá Resort Atibaia (SP), Tauá Resort Alexânia (GO) e Tauá Resort João Pessoa (PB)

Regime: pensão completa; em Caeté, all inclusive durante o feriado

Programação: mais de 50 atrações e atividades especiais para crianças e famílias

Informações e reservas: Tauá Resorts