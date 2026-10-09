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MG: homem que esfaqueou mulher no pescoço por causa de mensagem é condenado

Acusado recebeu pena de 24 anos e cinco meses de prisão por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, em Raul Soares, na Zona da Mata mineira

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Estado de Minas
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Repórter
09/10/2026 18:00

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Protestos ocorreram em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e caso ganhou repercussão nacional
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o acusado abordou a mulher enquanto ela voltava para casa, impediu que ela reagisse e a golpeou no pescoço crédito: Fachada do MPMG: procurador aponta sobrecarga de pedidos de habeas corpus no órgão

Um homem foi condenado a 24 anos, cinco meses e dez dias de prisão por tentar matar a ex-namorada com um golpe de faca no pescoço, em Raul Soares, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu em 2025 e, segundo a acusação, foi motivado por ciúmes após o homem visualizar mensagens no celular da vítima. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri nessa quinta-feira (8/10).

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De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o acusado abordou a mulher enquanto ela voltava para casa, impediu que ela reagisse e a golpeou no pescoço. A vítima sobreviveu após conseguir fugir, pedir ajuda e receber atendimento médico de urgência.

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Os jurados reconheceram a autoria e a materialidade do crime e acolheram a tese apresentada pelo Ministério Público. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado.

O promotor de Justiça Lucas Augusto Resende Monteiro afirmou que a decisão representa uma resposta da sociedade à violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo ele, o veredito demonstra que a comunidade não tolera atos de violência de gênero motivados por ciúmes e sentimento de posse.

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O representante do MPMG também destacou a atuação do juiz responsável pelo julgamento e avaliou que a pena é compatível com a gravidade dos fatos e com a necessidade de repressão à violência contra a mulher.

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