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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio

Companheiro e outro homem foram presos suspeitos de matar a mulher de 32 anos; crime teria sido motivado para desbloquear o celular da vítima

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
07/10/2026 12:17 - atualizado em 07/10/2026 12:17

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Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio
Susiele dos Santos Brito, vítima de feminicídio em Caxias do Sul crédito: Redes sociais

Susiele dos Santos Brito, de 32 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Caxias do Sul (RS). O corpo foi localizado na segunda-feira (5/10). A suspeita é de feminicídio.

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A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participação no crime, mas suas identidades não foram divulgadas. Susiele deixa dois filhos.

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A investigação do crime

Com base em imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram um carro modelo Chevrolet Astra chegando a um loteamento em obras com dois homens e uma mulher.

O veículo foi localizado posteriormente perto da RS-122. O motorista, um homem de 32 anos, foi preso.

Na sequência das diligências, os agentes prenderam um segundo suspeito, de 35 anos, apontado como companheiro de Susiele. Segundo a polícia, não havia ocorrências anteriores envolvendo o casal nem medida protetiva em vigor.

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Durante a apuração, foram encontrados objetos pessoais da vítima, um bastão que pode ter sido usado no crime e dois veículos com sinais de clonagem.

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O caso foi caracterizado como feminicídio e está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que apura a dinâmica dos fatos e a participação de cada um dos envolvidos. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

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