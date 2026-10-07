Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Susiele dos Santos Brito, de 32 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Caxias do Sul (RS). O corpo foi localizado na segunda-feira (5/10). A suspeita é de feminicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participação no crime, mas suas identidades não foram divulgadas. Susiele deixa dois filhos.

Leia Mais

A investigação do crime

Com base em imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram um carro modelo Chevrolet Astra chegando a um loteamento em obras com dois homens e uma mulher.

O veículo foi localizado posteriormente perto da RS-122. O motorista, um homem de 32 anos, foi preso.

Na sequência das diligências, os agentes prenderam um segundo suspeito, de 35 anos, apontado como companheiro de Susiele. Segundo a polícia, não havia ocorrências anteriores envolvendo o casal nem medida protetiva em vigor.

Durante a apuração, foram encontrados objetos pessoais da vítima, um bastão que pode ter sido usado no crime e dois veículos com sinais de clonagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi caracterizado como feminicídio e está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que apura a dinâmica dos fatos e a participação de cada um dos envolvidos. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia.