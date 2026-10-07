Caso Susiele: mulher é encontrada morta em matagal; suspeita é de feminicídio
Companheiro e outro homem foram presos suspeitos de matar a mulher de 32 anos; crime teria sido motivado para desbloquear o celular da vítima
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Susiele dos Santos Brito, de 32 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Caxias do Sul (RS). O corpo foi localizado na segunda-feira (5/10). A suspeita é de feminicídio.
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A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de participação no crime, mas suas identidades não foram divulgadas. Susiele deixa dois filhos.
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A investigação do crime
Com base em imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram um carro modelo Chevrolet Astra chegando a um loteamento em obras com dois homens e uma mulher.
O veículo foi localizado posteriormente perto da RS-122. O motorista, um homem de 32 anos, foi preso.
Na sequência das diligências, os agentes prenderam um segundo suspeito, de 35 anos, apontado como companheiro de Susiele. Segundo a polícia, não havia ocorrências anteriores envolvendo o casal nem medida protetiva em vigor.
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Durante a apuração, foram encontrados objetos pessoais da vítima, um bastão que pode ter sido usado no crime e dois veículos com sinais de clonagem.
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O caso foi caracterizado como feminicídio e está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), que apura a dinâmica dos fatos e a participação de cada um dos envolvidos. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia.