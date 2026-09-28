Jovem de 21 anos é morta a tiros em casa; polícia investiga feminicídio

Uma jovem de 21 anos morreu após ser baleada dentro da própria residência na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no domingo (27/9). O principal suspeito do crime foi detido em flagrante pela Polícia Militar, e o caso é tratado inicialmente como feminicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vítima, Thaís Cristina Martins, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.

Depoimentos prestados por testemunhas à Polícia Civil apontam que João Pedro de Oliveira França invadiu o imóvel de Thaís e disparou contra a jovem. Conforme apontado pelos policiais, o suspeito possui ligação com o tráfico de drogas da comunidade.

A captura ocorreu após equipes da PM receberem alertas de moradores sobre a localização de João Pedro. Durante as diligências na área, os agentes apreenderam uma arma de fogo atribuída a ele, que estava escondida dentro de um saco de lixo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi conduzido para a 11ª DP (Rocinha), onde permaneceu encarcerado. A delegacia apura a motivação do assassinato. Até o momento, a defesa do detido não havia se pronunciado.