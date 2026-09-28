Jovem de 21 anos é morta a tiros em casa; polícia investiga feminicídio
Vítima chegou a receber socorro; suspeito foi localizado com arma em saco de lixo
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Uma jovem de 21 anos morreu após ser baleada dentro da própria residência na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no domingo (27/9). O principal suspeito do crime foi detido em flagrante pela Polícia Militar, e o caso é tratado inicialmente como feminicídio.
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A vítima, Thaís Cristina Martins, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.
Depoimentos prestados por testemunhas à Polícia Civil apontam que João Pedro de Oliveira França invadiu o imóvel de Thaís e disparou contra a jovem. Conforme apontado pelos policiais, o suspeito possui ligação com o tráfico de drogas da comunidade.
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A captura ocorreu após equipes da PM receberem alertas de moradores sobre a localização de João Pedro. Durante as diligências na área, os agentes apreenderam uma arma de fogo atribuída a ele, que estava escondida dentro de um saco de lixo.
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O homem foi conduzido para a 11ª DP (Rocinha), onde permaneceu encarcerado. A delegacia apura a motivação do assassinato. Até o momento, a defesa do detido não havia se pronunciado.