Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA

Grávida é assassinada a facadas dentro da própria casa

Crime ocorreu na manhã desta terça-feira (23/12) e marido é suspeito do homicídio. Vitima e bebê não resistiram aos ferimentos

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
23/12/2025 13:11 - atualizado em 23/12/2025 13:13

compartilhe

SIGA
x
Mulher grávida é assassinada a facadas dentro da própria casa na Rocinha
Grávida de cinco messes, mulher foi morta em sua casa, na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro crédito: REPRODUÇÃO

Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta terça-feira (23/12), na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima apresentava marcas de facadas e o bebê também não resistiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 8h52. Militares do Quartel de Copacabana foram enviados à Travessa da Escada, onde localizaram a mulher já sem vida. Segundo informações iniciais, o marido é um dos suspeitos do crime.

Após o atendimento no local, o corpo foi levado para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que realizou os primeiros levantamentos na residência onde a vítima foi encontrada. Em seguida, agentes iniciaram buscas na comunidade na tentativa de localizar o autor do crime.

Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Militar não informou se havia testemunhas no momento do crime.

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do assassinato e busca identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações oficiais sobre a relação do autor com a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso seguirá sendo investigado e novas diligências devem ser realizadas para esclarecer o homicídio.

Tópicos relacionados:

crime gravida rio rio-de-janeiro rocinha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay