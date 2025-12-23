Grávida é assassinada a facadas dentro da própria casa

Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta terça-feira (23/12), na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima apresentava marcas de facadas e o bebê também não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 8h52. Militares do Quartel de Copacabana foram enviados à Travessa da Escada, onde localizaram a mulher já sem vida. Segundo informações iniciais, o marido é um dos suspeitos do crime.

Após o atendimento no local, o corpo foi levado para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, que realizou os primeiros levantamentos na residência onde a vítima foi encontrada. Em seguida, agentes iniciaram buscas na comunidade na tentativa de localizar o autor do crime.

Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Militar não informou se havia testemunhas no momento do crime.

A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do assassinato e busca identificar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações oficiais sobre a relação do autor com a vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso seguirá sendo investigado e novas diligências devem ser realizadas para esclarecer o homicídio.