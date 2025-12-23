O que é Indulto de Natal e quem tem direito à ele?

Com a chegada do fim de ano, o debate sobre benefícios penais retorna. O “indulto de Natal", representa o perdão da pena, e ainda gera dúvidas sobre seu funcionamento. Entender essa ação é fundamental para acompanhar as discussões sobre o sistema prisional.

Conforme o art. 84 da Constituição Federal, o indulto é o perdão ou redução de pena concedido pelo Presidente da República através de um Decreto. A concessão da ação é realizada após o bom comportamento do detento, que não pode ter nenhuma falta grave nos 12 meses anteriores à data de publicação do Decreto.

Além disso, é necessário o cumprimento de parcela da pena, que varia de acordo com o regime prisional e da quantidade da pena. Em casos para presos com penas mais elevadas em regime fechado e semiaberto, exige-se o cumprimento de considerável carga horária de trabalho ou estudo.

Quem não tem direito ao indulto?

O benefício não se aplica a todos. A lista de restrições é extensa e impede o perdão para condenados por crimes considerados mais graves, como por exemplo:

Tortura, terrorismo e tráfico de drogas;

Latrocínio;

Homicídio qualificado;

Crimes sexuais;

Crimes contra o Estado Democrático de Direito (incluindo os condenados pelos atos de 8 de janeiro);

Abuso de autoridade.

