PENAS

O que é Indulto de Natal e quem tem direito à ele?

Indulto é um perdão definitivo concedido pelo presidente; saiba o que mudou e quem tem direito ao benefício natalino

Flor Sette Camara*
23/12/2025 12:35 - atualizado em 23/12/2025 12:37

A discussão sobre benefícios penais, como o indulto de Natal, levanta questionamentos sobre a estrutura e as condições do sistema prisional brasileiro. crédito: Reprodução

Com a chegada do fim de ano, o debate sobre benefícios penais retorna. O “indulto de Natal", representa o perdão da pena, e ainda gera dúvidas sobre seu funcionamento. Entender essa ação é fundamental para acompanhar as discussões sobre o sistema prisional.

Conforme o art. 84 da Constituição Federal, o indulto é o perdão ou redução de pena concedido pelo Presidente da República através de um Decreto. A concessão da ação é realizada após o bom comportamento do detento, que não pode ter nenhuma falta grave nos 12 meses anteriores à data de publicação do Decreto.

Além disso, é necessário o cumprimento de parcela da pena, que varia de acordo com o regime prisional e da quantidade da pena. Em casos para presos com penas mais elevadas em regime fechado e semiaberto, exige-se o cumprimento de considerável carga horária de trabalho ou estudo.

Quem não tem direito ao indulto?

O benefício não se aplica a todos. A lista de restrições é extensa e impede o perdão para condenados por crimes considerados mais graves, como por exemplo:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

