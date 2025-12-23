O que é Indulto de Natal e quem tem direito à ele?
Indulto é um perdão definitivo concedido pelo presidente; saiba o que mudou e quem tem direito ao benefício natalino
compartilheSIGA
Com a chegada do fim de ano, o debate sobre benefícios penais retorna. O “indulto de Natal", representa o perdão da pena, e ainda gera dúvidas sobre seu funcionamento. Entender essa ação é fundamental para acompanhar as discussões sobre o sistema prisional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme o art. 84 da Constituição Federal, o indulto é o perdão ou redução de pena concedido pelo Presidente da República através de um Decreto. A concessão da ação é realizada após o bom comportamento do detento, que não pode ter nenhuma falta grave nos 12 meses anteriores à data de publicação do Decreto.
Além disso, é necessário o cumprimento de parcela da pena, que varia de acordo com o regime prisional e da quantidade da pena. Em casos para presos com penas mais elevadas em regime fechado e semiaberto, exige-se o cumprimento de considerável carga horária de trabalho ou estudo.
Leia Mais
-
Brasil soltou 57 mil presos na saidinha de Natal, e menos de 5% não voltaram para a cadeia
-
-
Conselho da OAB diz que fim da ‘saidinha’ é inconstitucional
Quem não tem direito ao indulto?
O benefício não se aplica a todos. A lista de restrições é extensa e impede o perdão para condenados por crimes considerados mais graves, como por exemplo:
-
Tortura, terrorismo e tráfico de drogas;
-
Latrocínio;
-
Homicídio qualificado;
-
Crimes sexuais;
-
Crimes contra o Estado Democrático de Direito (incluindo os condenados pelos atos de 8 de janeiro);
-
Abuso de autoridade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.