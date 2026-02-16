Morre menina venezuelana sequestrada por homem que tentou assassinar a ex
O homem apontado como autor do crime morreu em um confronto com a polícia; o corpo da criança foi encontrado nesse domingo (15/2)
compartilheSIGA
FOLHAPRESS - O corpo de uma garota venezuelana de 8 anos, sequestrada, segundo a polícia, por um homem que tentou matar a ex-namorada, foi encontrado na noite desse domingo (15/2) na zona rural de São Manoel do Paraná (PR), depois de três dias de buscas. O homem apontado como autor do crime morreu em um confronto com a polícia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na última quinta-feira (12/2), Daniel Luiz Ferrari, de 25 anos, encontrou sua ex-namorada, de 39 anos e que está grávida, e a esfaqueou no abdómen. No ataque, ele também feriu a ex-sogra e seu filho, de 2 anos.
Em seguida, o agressor fugiu do local em um veículo Del Rey azul levando uma menina de 8 anos que, segundo a polícia, era filha de outra mulher com quem supostamente ele mantinha um relacionamento recente.
Depois de ter sido esfaqueada, a ex-namorada foi socorrida a uma unidade médica de São Manoel do Paraná (distante 547 quilômetros de Curitiba) e, em seguida, levada para Cianorte, para passar por um procedimento cirúrgico no Hospital São Paulo. Os quadros de saúde dela e do bebê são estável.
Depois da fuga, Ferrari abandonou o Del Rey, já na sexta-feira (13/2), em uma área de mata, ainda no próprio município. Um grupo formado por equipes do Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), da Polícia Militar, com apoio de helicóptero e drones, vasculhou a região atrás do criminoso.
Leia Mais
No domingo, ele foi avistado e acabou morto quando tentou atacar bombeiros e policiais com uma faca. Seguiram-se, então, as buscas pela criança desaparecida.
Corpo encontrado
O corpo da menina estava em um local a 500 metros de onde o veículo utilizado por Ferrari foi abandonado. A causa da morte não foi revelada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio e possível sequestro.