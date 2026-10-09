Tombamento de duas carretas interdita BR-381

Na véspera do feriado prolongado, um acidente envolvendo duas carretas interditou a BR-381, rodovia Fernão Dias, na altura de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (9/10). As faixas bloqueadas foram liberadas por volta das 14h.

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A Motiva Minas SP, concessionária que administra o trecho, informa que foi acionada às 9h10 desta sexta-feira (9/10) para atender a uma colisão seguida de tombamento envolvendo duas carretas no km 863 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Pouso Alegre, sentido São Paulo.

As duas vítimas do acidente saíram ilesas e recusaram encaminhamento hospitalar. A carreta que tombou transportava cimento. Não houve derramamento da carga sobre a pista.

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De acordo com a concessionária , o congestionamento chegou a 18 quilômetros no sentido São Paulo. Equipes da empresa atuaram no local realizando a sinalização da via, a orientação aos motoristas e os procedimentos necessários para a remoção dos veículos e liberação segura do tráfego.