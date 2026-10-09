Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH

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Três pessoas ficaram feridas em um acidente no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (8/10). A colisão ocorreu na altura do bairro Nazaré, situado na região Nordeste da capital.

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O atropelamento aconteceu no momento em que um casal tentava atravessar a pista a pé. Os pedestres foram atingidos por uma motocicleta, cujo condutor também caiu no chão após o impacto.

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Condições da via e dinâmica da batida

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta trafegava no sentido Espírito Santo. A corporação apontou que o trecho onde ocorreu o choque apresentava pouca iluminação.

O homem e a mulher tentavam completar a travessia a pé quando foram atingidos pelo veículo em deslocamento.

Vítimas e atendimento médico

As três pessoas envolvidas no atropelamento foram socorridas:

a mulher de 40 anos que tentava atravessar a via;

o homem de 30 anos que a acompanhava a pé;

o motociclista que caiu na pista durante a colisão.

O condutor da moto sofreu traumas na cabeça e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII.

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As informações disponíveis não detalham o estado de saúde dos outros dois feridos.