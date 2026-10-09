Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH
Três pessoas foram socorridas após colisão em trecho com pouca luz no bairro Nazaré; motociclista foi encaminhado ao Hospital João XXIII
compartilhe
Três pessoas ficaram feridas em um acidente no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (8/10). A colisão ocorreu na altura do bairro Nazaré, situado na região Nordeste da capital.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O atropelamento aconteceu no momento em que um casal tentava atravessar a pista a pé. Os pedestres foram atingidos por uma motocicleta, cujo condutor também caiu no chão após o impacto.
Leia Mais
BH: atropelamento e colisão de motos complicam trânsito no Anel Rodoviário
Batida entre moto e caminhão deixa vítima grave e trava trânsito do Anel
BH: mulher morre em acidente envolvendo moto e caminhão no Anel Rodoviário
Condições da via e dinâmica da batida
Segundo a Polícia Militar, a motocicleta trafegava no sentido Espírito Santo. A corporação apontou que o trecho onde ocorreu o choque apresentava pouca iluminação.
O homem e a mulher tentavam completar a travessia a pé quando foram atingidos pelo veículo em deslocamento.
Vítimas e atendimento médico
As três pessoas envolvidas no atropelamento foram socorridas:
a mulher de 40 anos que tentava atravessar a via;
o homem de 30 anos que a acompanhava a pé;
o motociclista que caiu na pista durante a colisão.
O condutor da moto sofreu traumas na cabeça e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As informações disponíveis não detalham o estado de saúde dos outros dois feridos.