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Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH

Três pessoas foram socorridas após colisão em trecho com pouca luz no bairro Nazaré; motociclista foi encaminhado ao Hospital João XXIII

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/10/2026 07:50

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Acidente no Anel Rodoviário deixa casal e motociclista feridos em BH
O Anel Rodoviário em Belo Horizonte, local de diversos acidentes, foi cenário de nova colisão com feridos crédito: Câmara Municipal de BH

Três pessoas ficaram feridas em um acidente no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (8/10). A colisão ocorreu na altura do bairro Nazaré, situado na região Nordeste da capital.

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O atropelamento aconteceu no momento em que um casal tentava atravessar a pista a pé. Os pedestres foram atingidos por uma motocicleta, cujo condutor também caiu no chão após o impacto.

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Condições da via e dinâmica da batida

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta trafegava no sentido Espírito Santo. A corporação apontou que o trecho onde ocorreu o choque apresentava pouca iluminação.

O homem e a mulher tentavam completar a travessia a pé quando foram atingidos pelo veículo em deslocamento.

Vítimas e atendimento médico

As três pessoas envolvidas no atropelamento foram socorridas:

  • a mulher de 40 anos que tentava atravessar a via;

  • o homem de 30 anos que a acompanhava a pé;

  • o motociclista que caiu na pista durante a colisão.

O condutor da moto sofreu traumas na cabeça e nas pernas. Ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII.

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As informações disponíveis não detalham o estado de saúde dos outros dois feridos.

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