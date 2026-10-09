Ambulância bate em ônibus e deixa três pessoas feridas
Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (09/10); todos os feridos foram encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII
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Três pessoas ficaram feridas depois que uma ambulância bateu na traseira de um ônibus do Move na manhã desta sexta-feira (9/10), na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. A vítima em estado mais grave é uma enfermeira que estava na parte de trás da ambulância. Ela tem suspeita de traumatismo cranioencefálico e sinais de trauma na face.
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 6h20. A enfermeira foi socorrida pela equipe de resgate da corporação, com apoio de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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Os outros dois feridos são os motoristas dos veículos. Eles foram atendidos por equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu. As três vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.
Segundo as informações iniciais, o ônibus estaria parado ou reduzindo a velocidade perto da estação do Move quando foi atingido pela ambulância. A parte dianteira da ambulância ficou destruída com o impacto.
Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, e outras três estavam a caminho. A Polícia Militar isolou o local para preservar a cena até a chegada da perícia da Polícia Civil, que vai investigar as causas do acidente. A BHTrans também foi acionada.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria