Ambulância bate em ônibus e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas depois que uma ambulância bateu na traseira de um ônibus do Move na manhã desta sexta-feira (9/10), na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. A vítima em estado mais grave é uma enfermeira que estava na parte de trás da ambulância. Ela tem suspeita de traumatismo cranioencefálico e sinais de trauma na face.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 6h20. A enfermeira foi socorrida pela equipe de resgate da corporação, com apoio de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia Mais

Os outros dois feridos são os motoristas dos veículos. Eles foram atendidos por equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) e da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu. As três vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Segundo as informações iniciais, o ônibus estaria parado ou reduzindo a velocidade perto da estação do Move quando foi atingido pela ambulância. A parte dianteira da ambulância ficou destruída com o impacto.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, e outras três estavam a caminho. A Polícia Militar isolou o local para preservar a cena até a chegada da perícia da Polícia Civil, que vai investigar as causas do acidente. A BHTrans também foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria