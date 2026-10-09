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VENDA NOVA

Gato é morto e outro é ferido por tiros de chumbinho em Venda Nova

Tutora dos dois pets diz que não é a primeira vez que acontecem casos de maus-tratos contra os bichanos na região onde mora, em Venda Nova

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
09/10/2026 17:24 - atualizado em 09/10/2026 17:25

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Gatos da cor preta e branca
Um gato foi morto e outro foi ferido por tiros de chumbinho em Venda Nova nesta sexta-feira (9/10) crédito: Reprodução/ Lucia Lima, tutora dos gatos

Um gato foi morto por tiros de chumbinho na madrugada desta sexta-feira (9/10) no bairro Candelária, em Venda Nova, na Região Norte de Belo Horizonte. Outro animal da mesma tutora estava cambaleando, e em ida ao veterinário, foi encontrado ferimento causado também por disparos.

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Segundo a tutora dos animais, Lúcia Lima, o gato chamado Kira entrou em casa de madrugada cambaleando. Ao ver a situação, ela tentou dar leite ao felino, porém ele não resistiu. 

Ao preparar um enterro para o pet em seu quintal, a tutora percebeu que sua outra gata, Isis, estava sem conseguir andar, e a levou para uma clínica da região. No centro veterinário, foi constatado um ferimento por um possível tiro de chumbinho no animal.

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A dona dos gatos relatou que não é a primeira vez que acontecem casos de maus-tratos contra felinos. Ela também citou ocorrências de vizinhos que tiveram seus animais feridos e mortos anteriormente.

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