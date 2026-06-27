Cão resgatado de maus-tratos salva 12 pessoas em terremoto na Venezuela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto equipes de resgate entraram neste sábado (27/6) no terceiro dia de buscas por sobreviventes do terremoto que devastou regiões da Venezuela, um integrante de quatro patas passou a concentrar a atenção da população.

O border collie Tsunami, de 9 anos, virou herói nacional após ajudar a localizar 12 pessoas com vida sob os escombros de prédios que desabaram.

Integrante das Equipes Caninas de Intervenção em Desastres (Ksar-Ecid), grupo de elite especializado em operações de busca e resgate, Tsunami indicou aos socorristas a localização de cada vítima para que as escavações fossem iniciadas.

Na sexta-feira (26/6), a equipe informou que o cão havia sido deslocado para La Guaira, região mais afetada pelos tremores e declarada zona de desastre.

Vídeos do animal atuando nas operações viralizaram nas redes sociais e fizeram de Tsunami um símbolo da esperança em meio à tragédia.

A fama, porém, contrasta com o início de sua história. Em 2017, quando ainda era filhote, ele foi resgatado pela Associação Pró-Defesa dos Animais (Aproa) em situação de maus-tratos, desnutrido e precisando de atendimento veterinário.

Ao perceberem o potencial do border collie, raça conhecida pela inteligência e facilidade de aprendizado, os voluntários encaminharam Tsunami para treinamento com o Ksar-Ecid.

Sob orientação do diretor da equipe, Jorge Beens, ele passou a integrar missões em áreas de desastre e ganhou experiência em grandes operações, como os deslizamentos de Las Tejerías e os terremotos que atingiram Síria e Turquia, em 2023.

Já considerado um cão sênior, Tsunami vem sendo acompanhado por um veterinário durante a atual missão. Em vídeo divulgado pelas equipes de resgate, o veterinário Aníbal Hurtado afirmou que o animal está em boas condições, apesar do desgaste físico. "Não vemos nenhuma alteração importante, apesar do desgaste físico, mas ele é um cão treinado para isso, então temos certeza de que vai continuar colaborando", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o jornal El Diario, esta deverá ser a última missão da carreira de Tsunami. Em uma rede social, seu treinador, Donato Spinelli, anunciou que o cachorro será aposentado após a operação.