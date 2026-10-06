Quadrilha que roubava gatos para vender como carne é presa; 2.700 animais foram vítimas

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A polícia da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, prendeu 12 homens suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava gatos para vendê-los para o consumo de carne. A informação foi divulgada pela mídia estatal vietnamita nesta terça-feira (6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo os investigadores do caso, os acusados confessaram que o esquema vitimou cerca de 2.700 animais.

Leia Mais

O líder do grupo, Luu Thanh Binh, de 39 anos, contava com fornecedores que recrutavam pessoas para percorrer bairros residenciais de moto. As capturas ocorriam entre 23h e 4h da manhã, resultando em quatro a dez gatos roubados por noite.

Em julho, outra operação policial já havia resgatado 50 felinos e encontrado dezenas de armadilhas. Desse total, 13 animais foram devolvidos aos seus donos.

O restante está sob os cuidados de uma organização sem fins lucrativos de defesa dos animais, enquanto as autoridades tentam identificar seus proprietários.

Consumo divide opiniões no país

O consumo de carne de cachorro e gato ainda é uma prática em algumas partes da Ásia, embora tenha diminuído ao longo dos anos. No Vietnã, a atividade é permitida, mas os restaurantes precisam de licenças que comprovem a origem dos animais.

O tema gera debate no país. Em 2024, mais de 250 mil pessoas assinaram uma petição que pedia o fim do comércio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A organização de proteção Humane World for Animals estima que 5 milhões de cães e 1 milhão de gatos sejam capturados, traficados e abatidos para consumo no Vietnã anualmente.