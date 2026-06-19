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ABATE ILEGAL

Quase 200 porcos são resgatados em abatedouro ilegal em Minas

Além do resgate de animais, foram presos dois suspeitos e oito estabelecimentos foram interditados

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
19/06/2026 12:26

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Polícia Civil com apoio da Polícia Ambiental e da Vigilância Sanitária fecha abatedouro clandestino.
Polícia Civil com apoio da Polícia Ambiental e da Vigilância Sanitária fecha abatedouro clandestino. crédito: PCMG

A Polícia Civil realizou nessa quarta-feira (17/6) operação para combater práticas de abate clandestino de animais e venda irregular das carnes. A ação aconteceu em Entre Rios de Minas e em São Brás do Suaçuí, na região dos Campos das Vertentes. Como resultado, a Policia resgatou 195 porcos que sofriam maus-tratos.

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Além do resgate, foi preso um casal pelo comércio de carnes impróprias para consumo. Oito estabelecimentos também foram interditados depois da vistoria. As equipes receberam suporte da Polícia Militar de Meio Ambiente e de técnicos da Vigilância Sanitária dos municípios. 

Foram mobilizados 30 policiais civis nos municípios de Entre Rios de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, junto com dois peritos e dois veterinários. 

Durante a ação em imóvel de abate clandestino, os porcos resgatados foram recolhidos pelo município de São Brás do Suaçuí para destinação adequada. Eles não podem ser sacrificados. Objetos que eram utilizados nos abates, como talhas e marretas, foram recolhidos.

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O local de abate também apresentou indícios de crime ambiental, segundo a perícia. O dono do terreno não foi identificado e e ele é procurado. 

Para além, três açougues foram interditados por medida judicial na área urbana de Entre Rios de Minas. Um deles tinha grande quantidade de carne que não poderia ser consumida. O local apresentava armazenamento de baixa qualidade e as peças, indícios de deterioração. O material foi descartado pela Vigilância Sanitária.

No local, foi preso um casal em flagrante, que seguiu para o sistema prisional por crimes contra relações de consumo. Esse tipo de infração é caracterizado por quebrar a transparência, a segurança e a boa-fé no mercado.

As investigações procuram outros responsáveis e analisam a extensão das atividades, que podem ser julgadas em âmbito criminal, ambiental e sanitário. 

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*EStagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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