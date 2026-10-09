Acidente com avião da PM deixa três mortos no Vale do Aço

Três integrantes da Polícia Militar (PMMG) morreram em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pegasus 17, da corporação, em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (9/10). A informação foi confirmada pela própria PM, que lamentou as mortes e informou que convocará uma coletiva de imprensa para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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Em comunicado à imprensa, a corporação afirmou que ainda reúne informações sobre o acidente. Os nomes e as fotografias dos militares não foram divulgados inicialmente porque as famílias ainda estavam sendo comunicadas sobre as mortes.

“Segue a lamentação e a consternação de toda a Polícia Militar pelo falecimento de três combatentes desses ases indomáveis da nossa corporação”, afirmou um representante da instituição em áudio encaminhado aos jornalistas.

A PM informou que os detalhes sobre a ocorrência e a identificação dos envolvidos serão apresentados em uma coletiva prevista ainda para esta sexta-feira. Até a divulgação do comunicado, não haviam sido esclarecidas as circunstâncias da queda.

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A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.