Assine
overlay
Início Gerais
QUEDA DE AVIÃO

Acidente com avião da PM deixa três mortos no Vale do Aço

Polícia Militar confirmou a morte de três integrantes da corporação; nomes e imagens das vítimas serão divulgados após a comunicação às famílias

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/10/2026 17:54

compartilhe

×
Aeroporto Regional do Vale do Aço
Acidente ocorreu próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três integrantes da Polícia Militar (PMMG) morreram em um acidente aéreo envolvendo o avião de pequeno porte Pegasus 17, da corporação, em Ipatinga, no Vale do Aço, nesta sexta-feira (9/10). A informação foi confirmada pela própria PM, que lamentou as mortes e informou que convocará uma coletiva de imprensa para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Em comunicado à imprensa, a corporação afirmou que ainda reúne informações sobre o acidente. Os nomes e as fotografias dos militares não foram divulgados inicialmente porque as famílias ainda estavam sendo comunicadas sobre as mortes.

“Segue a lamentação e a consternação de toda a Polícia Militar pelo falecimento de três combatentes desses ases indomáveis da nossa corporação”, afirmou um representante da instituição em áudio encaminhado aos jornalistas.

A PM informou que os detalhes sobre a ocorrência e a identificação dos envolvidos serão apresentados em uma coletiva prevista ainda para esta sexta-feira. Até a divulgação do comunicado, não haviam sido esclarecidas as circunstâncias da queda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi registrada na altura do km 43 da BR-458, em Santana do Paraíso, nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.

Tópicos relacionados:

acidente aviao policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay