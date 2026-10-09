Governo de Minas decreta luto de três dias por policiais mortos em acidente

O Governo de Minas Gerais decretará luto oficial de três dias pela morte de três policiais militares em um acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (9/10), em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga.

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As vítimas são o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre, a tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende e a tenente Alice dos Santos Oliveira Almeida. Os três estavam a bordo da aeronave Pegasus 17, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em um voo de treinamento periódico obrigatório para rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

Em nota de pesar, o governo estadual manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, além dos integrantes da PMMG. A administração destacou a dedicação dos militares à segurança e à proteção da população mineira.

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O luto oficial terá duração de três dias, a partir desta sexta-feira (9/10), em todo o território mineiro, em homenagem à memória dos policiais.