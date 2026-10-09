Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE AÉREO

Governo de Minas decreta luto de três dias por policiais mortos em acidente

Tenente-coronel e duas tenentes morreram durante voo de treinamento para rechecagem de habilitação em Santana do Paraíso, no Vale do Aço

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/10/2026 19:28

compartilhe

×
Aeroporto Regional do Vale do Aço
Aeroporto Regional do Vale do Aço crédito: Reprodução/Redes Sociais

 

O Governo de Minas Gerais decretará luto oficial de três dias pela morte de três policiais militares em um acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira (9/10), em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As vítimas são o tenente-coronel Luiz Fernando Silvestre, a tenente Gabriela Emília Soares Lacerda Resende e a tenente Alice dos Santos Oliveira Almeida. Os três estavam a bordo da aeronave Pegasus 17, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em um voo de treinamento periódico obrigatório para rechecagem de habilitação, previsto no plano de treinamento operacional da corporação.

Leia Mais

Em nota de pesar, o governo estadual manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, além dos integrantes da PMMG. A administração destacou a dedicação dos militares à segurança e à proteção da população mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O luto oficial terá duração de três dias, a partir desta sexta-feira (9/10), em todo o território mineiro, em homenagem à memória dos policiais.

Tópicos relacionados:

acidente governo-estadual luto luto-oficia luto-oficial morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay