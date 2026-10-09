Avião cai próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço

Uma aeronave caiu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, na Região Metropolitana do Vale do Aço, nesta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 e deslocou duas equipes para verificar a ocorrência na altura do km 43 da BR-458.

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Até o momento do primeiro comunicado, os bombeiros ainda não tinham divulgado detalhes sobre as circunstâncias da queda ou possíveis vítimas. Novas informações dependem do atendimento à ocorrência.

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, o avião se trata de um modelo Beechcraft B300 Super King Air (King Air 350) e pertencia a Polícia Militar (PMMG).

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O acidente se torna a segunda queda de avião registrada em Minas Gerais nesta sexta-feira. Um avião monomotor de pequeno porte caiu na Estação São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã de hoje. Único ocupante da aeronave, o piloto morreu.