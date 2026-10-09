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QUEDA DE AVIÃO

Avião cai próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço

Bombeiros foram acionados por volta das 16h20 e enviaram duas equipes para verificar a ocorrência na BR-458, em Santana do Paraíso

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/10/2026 17:12 - atualizado em 09/10/2026 17:24

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Aeroporto Regional do Vale do Aço
Aeroporto Regional do Vale do Aço crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma aeronave caiu nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, na Região Metropolitana do Vale do Aço, nesta sexta-feira (9/10). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h20 e deslocou duas equipes para verificar a ocorrência na altura do km 43 da BR-458.

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Até o momento do primeiro comunicado, os bombeiros ainda não tinham divulgado detalhes sobre as circunstâncias da queda ou possíveis vítimas. Novas informações dependem do atendimento à ocorrência.

Segundo a Prefeitura de Ipatinga, o avião se trata de um modelo Beechcraft B300 Super King Air (King Air 350) e pertencia a Polícia Militar (PMMG).

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O acidente se torna a segunda queda de avião registrada em Minas Gerais nesta sexta-feira. Um avião monomotor de pequeno porte caiu na Estação São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã de hoje. Único ocupante da aeronave, o piloto morreu. 

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