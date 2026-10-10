Grande BH: carro capota e homem sofre corte na cabeça
Após o capotamento, o veículo acabou caindo em uma vala
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Um homem de idade não identificada ficou ferido após um carro capotar na rodovia MG-424, na altura do km 348, no Bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (10/10).
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Segundo informações preliminares da corporação, o veículo, um Ford Ka, teria estourado o pneu e capotado na rodovia. Após o capotamento, o carro ainda caiu em uma vala.
O acidente ocorreu próximo ao kartódromo, no sentido São José da Lapa. A PM e o Samu foram acionados e se deslocaram até a área. A bateria do Ford Ka foi desligada para eliminar possíveis riscos.
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O homem que dirigia o carro, foi encontrado no interior do automóvel. Ele sofreu um corte profundo na cabeça, mas estava consciente. Uma Unidade de Suporte Avançado (USB) do Samu o socorreu.