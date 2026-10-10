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ACIDENTE

Grande BH: carro capota e homem sofre corte na cabeça

Após o capotamento, o veículo acabou caindo em uma vala

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/10/2026 08:39

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Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência crédito: CBMMG

Um homem de idade não identificada ficou ferido após um carro capotar na rodovia MG-424, na altura do km 348, no Bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (10/10).

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Segundo informações preliminares da corporação, o veículo, um Ford Ka, teria estourado o pneu e capotado na rodovia. Após o capotamento, o carro ainda caiu em uma vala.

O acidente ocorreu próximo ao kartódromo, no sentido São José da Lapa. A PM e o Samu foram acionados e se deslocaram até a área. A bateria do Ford Ka foi desligada para eliminar possíveis riscos.

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O homem que dirigia o carro, foi encontrado no interior do automóvel. Ele sofreu um corte profundo na cabeça, mas estava consciente. Uma Unidade de Suporte Avançado (USB) do Samu o socorreu.

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