BH: carro bate em muro, mata uma pessoa e outra fica ferida

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma pessoa morreu, e outra ficou gravemente ferida, após um acidente de carro, na madrugada deste sábado (10/10). A ocorrência foi registrada no Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 1h15 para atender a uma ocorrência na Rua Gustavo da Silveira. No local, um Fiat Palio azul havia batido contra um muro, com duas vítimas no interior do veículo.

Uma delas ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Samu. A outra morreu no local. As vítimas estavam retidas dentro do carro, mas não ficaram presas às ferragens.

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As duas pessoas foram retiradas do veículo. Os bombeiros espalharam serragem na pista para evitar novos acidentes. As causas e circunstâncias do caso são apuradas.