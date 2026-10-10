Grande BH: perseguição termina com homem preso e carro recuperado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 35 anos foi preso após uma perseguição em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (9/10). A Polícia Militar foi acionada e também recuperou um veículo furtado.

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Segundo a corporação, no Bairro Palmital, o condutor de um Volkswagen T-Cross branco bateu contra uma viatura do Tático Móvel ao se deparar com ela e fugiu em seguida.

Durante a fuga, o suspeito atingiu outros dois automóveis. Com o apoio de outras equipes, os militares conseguiram abordá-lo na Rua Alvorada, já no Bairro São Benedito. Ele apresentava ferimentos e foi preso.

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O veículo que ele dirigia havia sido furtado no mesmo dia. Foram adotadas as providências legais relativas à recuperação do automóvel e aos danos causados durante a fuga.