Grande BH: perseguição termina com homem preso e carro recuperado
O suspeito, de 35 anos, atingiu três veículos durante a tentativa de fuga
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Um homem de 35 anos foi preso após uma perseguição em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (9/10). A Polícia Militar foi acionada e também recuperou um veículo furtado.
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Segundo a corporação, no Bairro Palmital, o condutor de um Volkswagen T-Cross branco bateu contra uma viatura do Tático Móvel ao se deparar com ela e fugiu em seguida.
Durante a fuga, o suspeito atingiu outros dois automóveis. Com o apoio de outras equipes, os militares conseguiram abordá-lo na Rua Alvorada, já no Bairro São Benedito. Ele apresentava ferimentos e foi preso.
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O veículo que ele dirigia havia sido furtado no mesmo dia. Foram adotadas as providências legais relativas à recuperação do automóvel e aos danos causados durante a fuga.