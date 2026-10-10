Assine
overlay
Início Gerais
FUGA

Grande BH: perseguição termina com homem preso e carro recuperado

O suspeito, de 35 anos, atingiu três veículos durante a tentativa de fuga

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/10/2026 09:07

compartilhe

×
O suspeito bateu contra o carro da polícia ao se deparar com os militares
O suspeito bateu contra o carro da polícia ao se deparar com os militares crédito: PMMG

Um homem de 35 anos foi preso após uma perseguição em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (9/10). A Polícia Militar foi acionada e também recuperou um veículo furtado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Segundo a corporação, no Bairro Palmital, o condutor de um Volkswagen T-Cross branco bateu contra uma viatura do Tático Móvel ao se deparar com ela e fugiu em seguida.

Durante a fuga, o suspeito atingiu outros dois automóveis. Com o apoio de outras equipes, os militares conseguiram abordá-lo na Rua Alvorada, no Bairro São Benedito. Ele apresentava ferimentos e foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo que ele dirigia havia sido furtado no mesmo dia. Foram adotadas as providências legais relativas à recuperação do automóvel e aos danos causados durante a fuga.

Tópicos relacionados:

carro homem perseguicao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay