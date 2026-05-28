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QUÍMICA MEDICINAL

Pesquisadores desenvolvem nova classe de moléculas para combater a malária

Estudo da USP e da UFSCar identifica moléculas capazes de agir contra cepas resistentes do parasita da malária em testes de laboratório

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Thamires Pinheiro - Correio Braziliense
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Thamires Pinheiro - Correio Braziliense
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28/05/2026 14:30 - atualizado em 28/05/2026 14:49

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Os peptidiomiméticos funcionaram contra formas da doença que já não respondem a remédios comuns, como a cloroquina
Os peptidiomiméticos funcionaram contra formas da doença que já não respondem a remédios comuns, como a cloroquina crédito: freepik kjpargeter

Uma descoberta feita por pesquisadores brasileiros pode representar um novo passo na luta contra a malária. Cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desenvolveram uma nova classe de moléculas que conseguiu agir até contra cepas resistentes do Plasmodium falciparum, parasita responsável pelos casos mais graves da doença.

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O estudo, publicado em março de 2026 na revista científica ACS Omega, chamou atenção por apresentar resultados favoráveis justamente em um dos maiores desafios da medicina tropical. Nas últimas décadas, o parasita da malária passou a desenvolver resistência aos medicamentos usados tradicionalmente no tratamento, o que preocupa autoridades de saúde em vários países.

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A pesquisa foi liderada pela professora Arlene Gonçalves Corrêa, da UFSCar, e pelo pesquisador Rafael Victorio Carvalho Guido, da USP. O trabalho reuniu cientistas ligados ao Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável e ao Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, ambos financiados pela Fapesp.

As moléculas, chamadas peptidiomiméticos, conseguem atacar o parasita da malária sem prejudicar as células humanas. Nos testes de laboratório, elas funcionaram até contra formas da doença que já não respondem a remédios comuns, como a cloroquina.

Essas moléculas também podem ser usadas junto com a artemisinina, o principal tratamento atual. Enquanto a artemisinina age rápido, os novos compostos têm efeito mais lento e duradouro, ajudando a eliminar os parasitas que resistem ao tratamento.

A malária continua sendo uma das doenças mais perigosas do mundo, afetando milhões de pessoas todos os anos. Só em 2023, foram 263 milhões de casos e quase 600 mil mortes, segundo o World Malaria Report 2024, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os resultados apontam para a possibilidade de desenvolver medicamentos mais eficazes e seguros no futuro.

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*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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