Mosquitos da malária já picavam Homo erectus há quase 2 milhões de anos

SÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) - A paixão de certos mosquitos pelo sangue humano pode ter começado antes mesmo que o Homo sapiens surgisse, ao menos no Sudeste Asiático, indica uma nova pesquisa. A análise do genoma (conjunto do DNA) de insetos da região sugere que eles já colocavam no cardápio os fluidos corporais de humanos arcaicos da espécie Homo erectus há quase 2 milhões de anos.



Segundo os autores do estudo, que publicaram suas conclusões no último dia 26 na revista especializada Scientific Reports, isso explicaria a variabilidade atual de mosquitos do gênero Anopheles (o dos transmissores da malária) numa ampla região que vai do nordeste da Índia até as ilhas de Sumatra, Java e Bornéu, na Indonésia, passando por países como Tailândia e Vietnã.



Atualmente, essa região abriga um total de 20 espécies do chamado grupo Anopheles leucosphyrus. Quando há uma grande quantidade de espécies proximamente aparentadas e difíceis de diferenciar, é comum que se use um único nome científico para designar o conjunto, mesmo quando cada espécie do grupo já conta com seu próprio nome também.



Apesar das semelhanças, os membros desse conjunto de espécies têm diferenças consideráveis na sua preferência por presas.



Enquanto algumas têm forte preferência por sangue humano e transmitem o parasita causador da malária facilmente, com destaque para o An. dirus e a An. balabacensis, outras só se alimentam do sangue de primatas não humanos, como macacos, orangotangos e gibões, e quase sempre no dossel da floresta (a camada mais alta, onde as copas das árvores se encontram, e onde esses animais circulam). Por fim, alguns dos Anopheles da região são menos exigentes na dieta, sugando tanto primatas peludos quanto humanos.



Considerando a história evolutiva conjunta de pessoas e mosquitos na região, seria plausível que a chamada antropofilia de alguns dos Anopheles -a predileção dos bichos por sangue humano- tivesse aparecido com a expansão global do Homo sapiens a partir de seu berço africano. Esse avanço dos seres humanos anatomicamente modernos pelo mundo chegou ao Sudeste Asiático com relativa rapidez, há uns 70 mil anos, segundo as estimativas mais recentes.



Mas, em tese, a antropofilia dos bichos poderia ter começado muito antes, já que as primeiras expansões de hominínios (membros do grupo mais próximo dos seres humanos atuais e seus antepassados) se deram ali no mínimo com a chegada do Homo erectus, há 1,8 milhão de anos.



Como é improvável que algum dia se obtenha, por exemplo, DNA do parasita da malária num esqueleto de H. erectus, considerando a degradação do material genético com o passar do tempo, um caminho alternativo para elucidar a questão é tentar reconstruir a evolução dos mosquitos do grupo e ver se existe uma correlação com os períodos de expansão dos hominínios.



Foi essa a abordagem adotada pela equipe do novo estudo, liderada por Upasana Shyamsunder Singh e Catherine Walton, dupla da Universidade de Manchester, no Reino Unido. As pesquisadoras e seus colegas fizeram uma análise comparativa do genoma de mosquitos de 13 espécies do gênero Anopheles, um desafio considerável quando se leva em conta que muitos são animais que vivem em áreas densas de floresta tropical, sendo, portanto, difíceis de coletar.



A comparação dos genomas permitiu que Singh, Walton e seus colaboradores não apenas compreendessem melhor as relações de parentesco entre as espécies como também estimassem as épocas de divergência entre cada uma delas. Ou seja, inferiram o momento aproximado em que cada população ia se separando de seus parentes e se tornava uma espécie distinta.



É possível fazer essa estimativa com base no chamado relógio molecular. Trata-se do ritmo médio com que o DNA sofre mutações e é transmitido às gerações seguintes -algo que acontece o tempo todo, em todas as espécies. Em tese, o número de mutações e o ritmo com que cada uma delas acontece permite chegar ao tempo transcorrido desde que as espécies se separaram.



Com base nessa lógica e nos dados dos genomas, a equipe chegou a duas conclusões. Primeiro, algumas espécies do gênero Anopheles teriam abandonado a vida no dossel das árvores e "descido" para mais perto do chão por volta de 3 milhões de anos atrás, quando a floresta tropical do Sudeste Asiático passou a ser permeada por manchas de vegetação mais aberta (tudo por causa da chegada de um clima menos quente e mais seco).



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao que tudo indica, a transição das espécies que apenas se alimentavam perto do chão para a antropofilia foi bem antiga, na mesma faixa temporal que corresponde à chegada do H. erectus no Sudeste Asiático. Isso não necessariamente significa, porém, que os parasitas da malária já estivessem sendo transmitidos para a nossa linhagem nessa época -trata-se de algo que pode ter acontecido mais tarde.