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CORRIDA ELEITORAL

'Ministério da Prosperidade': promessa de Flávio Bolsonaro anunciada na TV

Programa eleitoral de Flávio Bolsonaro destaca ação não prevista no plano de governo candidato à Presidência da República

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Repórter
10/10/2026 12:47

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Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro também se comprometeu com a manutenção e reajuste do Bolsa Família crédito: Mauro Pimentel/AFP/Divulgação

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) prometeu, em seu programa eleitoral na televisão, criar o “Ministério da Prosperidade” caso seja eleito presidente.

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“Eu vou criar o Ministério da Prosperidade. Para quem quiser estudar, fazer curso, empreender, ter crédito, abrir o seu próprio negócio, crescer e prosperar", afirmou o senador.

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No programa eleitoral, ele também se comprometeu com a manutenção e reajuste do Bolsa Família. Ele afirmou ainda que os beneficiários do programa social vão poder continuar recebendo o auxílio mesmo depois de conseguirem emprego. “Vou manter e reajustar o Bolsa Família. E quem tem emprego, não perde o benefício. Para esse governo, Bolsa Família é o máximo. Para mim, é só o começo”, afirma Flávio Bolsonaro.

Nas diretrizes do plano de governo do candidato para 2027 a 2030, não consta a criação do “Ministério da Prosperidade”. Como parte da proposta de reforma administrativa defendida por Flávio, o documento prevê o corte de pelo menos 10 ministérios, além da redução de cargos comissionados e despesas administrativas.

No plano, há um eixo denominado “Brasil que Prospera”. Entre as propostas, estão a transformação da Caixa Econômica Federal em “Banco da Prosperidade”, priorização de beneficiários de programas sociais em ações de qualificação profissional e o incentivo à abertura de pequenos negócios.

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O documento não indica quais ministérios seriam extintos para cumprir a proposta da redução e tampouco como a pasta anunciada pelo candidato nas televisão seria integrada à estrutura do governo.

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