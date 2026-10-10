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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro diz que pai lhe entregará faixa presidencial: "Vocês verão"

Durante motociata no Rio de Janeiro, candidato projetou a posse em janeiro de 2027, prometeu encerrar o governo Lula e fez críticas à gestão petista

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Danandra Rocha - Correio Braziliense
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Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
10/10/2026 22:04

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Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro waves on arrival for a campaign meeting at Itanhanga neighborhood, in the southwest zone of Rio de Janeiro, Brazil on October 9, 2026. Bolsonaro heads to a runoff election with leftist President Luiz Inacio Lula da Silva on October 25, buoyed by sweeping gains in Congress, after a shock first-place finish. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro waves on arrival for a campaign meeting at Itanhanga neighborhood, in the southwest zone of Rio de Janeiro, Brazil on October 9, 2026. Bolsonaro heads to a runoff election with leftist President Luiz Inacio Lula da Silva on October 25, buoyed by sweeping gains in Congress, after a shock first-place finish. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) crédito: AFP

São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi palco de uma motociata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República neste sábado (10/10). Durante o ato, o senador afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, será responsável por lhe entregar a faixa presidencial caso vença a eleição. A mobilização reuniu apoiadores nas ruas do município e também foi marcada pela celebração de aliados eleitos no estado.

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Em discurso aos participantes, Flávio projetou o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e associou a atual gestão a indicadores negativos na economia e na segurança pública. “O fim da era Lula no Brasil. Essa era que só deixa recordes negativos é recorde de mulher assassinada, é recorde brasileiro endividado, é recorde de imposto, é recorde de empresas fechadas, é recorde de indústrias quebradas”, declarou.

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Na sequência, o candidato convocou os apoiadores a se mobilizarem para derrotar o PT nas urnas. “Vamos tirar o PT do poder é dia 25 de outubro”, afirmou.

Flávio também antecipou como gostaria que fosse a cerimônia de posse presidencial, prevista para 6 de janeiro de 2027, segundo a data mencionada por ele no discurso. O senador disse que pretende fazer uma oração e atribuiu ao pai o papel de lhe entregar a faixa presidencial.

“E vocês verão no dia 6 de janeiro de 2027 na data da posse, Flávio Nantes Bolsonaro fazendo uma oração entregando o Brasil nas mãos de Deus. E vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente no seu filho”, afirmou.

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A motociata também serviu para reunir apoiadores em torno de nomes da direita fluminense. O ato celebrou a eleição de Douglas Ruas para o governo do Rio de Janeiro e de Carlos Jordy e Carlos Portinho para o Senado.

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