Flávio Bolsonaro diz que pai lhe entregará faixa presidencial: "Vocês verão"

São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi palco de uma motociata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República neste sábado (10/10). Durante o ato, o senador afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, será responsável por lhe entregar a faixa presidencial caso vença a eleição. A mobilização reuniu apoiadores nas ruas do município e também foi marcada pela celebração de aliados eleitos no estado.



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Em discurso aos participantes, Flávio projetou o fim do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e associou a atual gestão a indicadores negativos na economia e na segurança pública. “O fim da era Lula no Brasil. Essa era que só deixa recordes negativos é recorde de mulher assassinada, é recorde brasileiro endividado, é recorde de imposto, é recorde de empresas fechadas, é recorde de indústrias quebradas”, declarou.

Na sequência, o candidato convocou os apoiadores a se mobilizarem para derrotar o PT nas urnas. “Vamos tirar o PT do poder é dia 25 de outubro”, afirmou.

Flávio também antecipou como gostaria que fosse a cerimônia de posse presidencial, prevista para 6 de janeiro de 2027, segundo a data mencionada por ele no discurso. O senador disse que pretende fazer uma oração e atribuiu ao pai o papel de lhe entregar a faixa presidencial.

“E vocês verão no dia 6 de janeiro de 2027 na data da posse, Flávio Nantes Bolsonaro fazendo uma oração entregando o Brasil nas mãos de Deus. E vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente no seu filho”, afirmou.

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A motociata também serviu para reunir apoiadores em torno de nomes da direita fluminense. O ato celebrou a eleição de Douglas Ruas para o governo do Rio de Janeiro e de Carlos Jordy e Carlos Portinho para o Senado.