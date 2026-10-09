Record cancela debate presidencial após falta de confirmações

A disputa presidencial no segundo turno terá um debate a menos na televisão. A Record cancelou o encontro que promoveria neste domingo (11/10), às 21h, depois que os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) não confirmaram participação. A emissora atribuiu a decisão à “incompatibilidade de agendas”. A informação é da Folha de S. Paulo.

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O cancelamento foi anunciado nesta sexta-feira (9/10). Nos dias anteriores, a possibilidade de o confronto não ocorrer já era considerada nos bastidores da emissora, segundo a Folha.

As campanhas dos dois candidatos trabalham, por enquanto, com a participação em dois debates: o da Band, previsto para 18 de outubro, e o da TV Globo, marcado para 23 de outubro. A realização do encontro organizado por um grupo de veículos formado por SBT, RedeTV! e CNN Brasil, previsto para o dia 15, também está ameaçada de cancelamento.

A agenda dos candidatos provocou mudanças em outra programação eleitoral. A Globo adiou para a próxima semana as sabatinas que seriam exibidas em horário nobre. Os encontros foram remarcados para os dias 15 e 16, e a emissora confirmou a participação de Lula e Flávio Bolsonaro.

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Com a desistência da Record, a programação de debates na televisão fica mais restrita durante a reta final da campanha. Os encontros são oportunidades para que os candidatos apresentem propostas, respondam a questionamentos e confrontem as posições dos adversários diante do eleitorado.