Equipe de transição para o governo de Cleitinho Azevedo tem 21 nomes; veja

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O vice-governador eleito de Minas Gerais, Luis Eduardo Falcão (Republicanos), coordenador da equipe de transição de governo, enviou ao atual governador Mateus Simões (PSD) os nomes dos integrantes que vão participar dos trabalhos de levantamento, análise e organização das informações necessárias à preparação da nova gestão estadual. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9/10) pela assessoria de Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).

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“Nossa expectativa é que a transição aconteça de forma transparente, respeitosa e colaborativa, com uma boa relação com o atual governo e acesso às informações e aos dados necessários para conhecermos a real situação do Estado”, disse Falcão em vídeo divulgado à imprensa.

A equipe principal reúne profissionais com sólida formação acadêmica e experiência em áreas estratégicas para o funcionamento do Estado, como Direito, Saúde, Educação e Meio Ambiente, entre outras. Além dos integrantes da equipe principal, outros técnicos e especialistas poderão ser convocados para participar de subcomissões de trabalho, conforme as necessidades identificadas em cada área. Confira a lista completa dos integrantes da equipe de transição no fim da reportagem.

Na primeira reunião do secretariado para esquematizar a transição, na terça-feira (6/10), o governador Mateus Simões chorou e mostrou preocupação com o futuro do estado.

"Eu não chorei porque perdi a eleição. Eu não me emocionei no dia. Esse choro aqui tem menos a ver com eleição. Ele tem a ver com medo de destruição das coisas."

O pessedista disse ter "nascido em uma família de recursos", mas os 750 mil servidores podem ter as vidas ameaçadas em caso de uma má condução na próxima gestão.

"Eu sei que todos vocês foram leais ao governo. O estado perde, porque desmontar uma equipe da qualidade da nossa não é tarefa simples", completou, se dirigindo ao secretariado.

Falcão reagiu pedindo calma e chamando a declaração de "inadequada". "Quando ele fala em uma possível destruição do que foi feito, em uma possibilidade de ser tocado de qualquer jeito, é como se o estado estivesse em uma condição excelente, o que não é a realidade", disparou.

Falcão ainda citou a previsão de déficit de R$ 9 bilhões no orçamento para o próximo ano e a dívida que ultrapassou R$ 200 bilhões, dizendo que a nova chapa "está aqui para resolver o problema".

Já Cleitinho disse que dará continuidade ao que considerar positivo na atual gestão, além de buscar apoio e indicações de adversários na disputa pelo governo.

"Eu vou procurar o Mateus Simões, o Gabriel Azevedo (MDB) e o Flávio Roscoe (PL). Tudo que for bom, e as ideias que eles tiverem no plano de governo deles, a gente vai executar", disse, no domingo (4/10), após vencer a eleição. Cleitinho afirmou que vai ser "o governador que vai pacificar" e tornar Minas exemplo no país.

Equipe de transição

Coordenador

Luís Eduardo Falcão Ferreira: Bacharel em Direito, empresário e ex-prefeito de Patos de Minas por dois mandatos consecutivos (deixou o cargo em abril de 2026 com mais de 90% de aprovação). Foi eleito presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) em 2025, com forte atuação na defesa da autonomia municipal e eficiência administrativa.

Gestão pública, planejamento e finanças

André Abreu Reis: Servidor de carreira do Governo de Minas Gerais, mestre em Administração Pública. Foi secretário municipal em Belo Horizonte por dez anos (Planejamento, Orçamento, Gestão, Urbanismo e Assistência Social).

André Luiz da Silva: Assessor orçamentário no Senado Federal com 18 anos de experiência no setor público (Câmara de Divinópolis, ALMG e Senado). Especialista em emendas parlamentares e captação de recursos federais.

Bruno Westin Prado Soares Leal: Servidor de carreira do Tesouro Nacional e economista (UFMG/USP/EDHEC). Foi secretário especial do PPI no Ministério da Economia e secretário-adjunto de Fazenda de Minas Gerais.

Coronel Emerson Rocha de Azevedo é um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), graduado em Direito e especialista pela Fundação João Pinheiro. Sua carreira combina uma sólida trajetória em segurança pública e comando estratégico com uma forte atuação na gestão pública municipal, destacando-se como Secretário de Governo na Prefeitura de Patos de Minas.

Gilberto Silva Ramos: Engenheiro civil, contador e auditor fiscal aposentado da Receita Estadual de MG. Ex-secretário de Fazenda de Contagem e Itabira, assumiu a Secretaria de Fazenda de Ibirité em março de 2026.

Gleidson Azevedo: Empresário e deputado federal eleito. Foi prefeito de Divinópolis (2021 a março de 2026), com gestão marcada por obras, prêmios do Sebrae de empreendedorismo e combate à corrupção.

Vittorio Medioli: Empresário (fundador do Grupo SADA e jornal O TEMPO), ex-deputado federal por quatro mandatos e ex-prefeito de Betim por dois mandatos (2017–2024).

Jurídico, controle e compliance

Diôgo Andrade Vieira: Advogado e Controlador-Geral do Município de Divinópolis desde 2021. Especialista em controle interno, licitações, contratos e parcerias público-privadas (PPPs).

Fernando Henrique Costa de Oliveira: Advogado com atuação em Direito Criminal, Eleitoral e Público. Ex-secretário municipal de Educação e de Fiscalização de Obras em Divinópolis, com foco em compliance e combate à corrupção.

Gustavo Carneiro Mendes: Advogado e coordenador jurídico-legislativo no Senado Federal (gabinete do Senador Cleitinho). Tem experiência em desburocratização (JUCEMG) e assessoramento na ALMG.

João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira: Advogado e atual secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Ex-vereador em Carmo do Rio Claro e ex-diretor de Relações Institucionais da Cemig.

Paulo Henrique Rabelo da Silveira: Advogado e ex-procurador-geral de Patos de Minas (2021–2026). Especialista em transição de governo, licitações e segurança jurídica administrativa.

Raimundo Cândido Neto: Advogado especializado em Direito Público e Eleitoral. Professor e membro de comissões da OAB (Federal e MG), com forte atuação em campanhas e mandatos eletivos.

Comunicação

Júlia Alves: Jornalista (UFMG) especialista em Gestão de Marca e Reputação. Foi secretária executiva da AMM e chefe da Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Comunicação de MG.

Sílvio Corrêa de Faria Júnior: Assessor parlamentar de comunicação e relações institucionais do Senador Cleitinho. Escritor, palestrante e ex-diretor de jornalismo do Sistema MPA.

Saúde, educação, cultura e inovação

Ana Lúcia de Assis Simões é uma enfermeira e gestora de destaque, com doutorado em Enfermagem pela USP e consolidada carreira na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), onde foi reitora e superintendente do Hospital de Clínicas

Daiana Castilho Dias: Historiadora com mais de 20 anos de gestão cultural. Atuou nos Ministérios das Relações Exteriores e da Cultura, e atualmente dirige o IPAC, liderando parcerias de patrimônio em MG.

Girlaine Figueiró Oliveira: Pedagoga e mestra em Educação (UFMG). Analista educacional da SEE-MG e atual Presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE-MG).

Leonardo Bortoletto: Empresário (Clube de Permuta e Grupo Itatiaia) e administrador. Foi vice-presidente da Codemge, presidente da Sucesu Minas e conselheiro da Anatel, com foco em inovação e tecnologia.

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Lucas Vieira Lopes: Advogado e prefeito reeleito de Iguatama (86% dos votos). É o atual presidente da AMM e coordenou a transição da prefeitura de Patos de Minas para a equipe de Falcão.