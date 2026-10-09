Advogado de Vorcaro diz que não há depoimento recente citando Lula

O advogado do banqueiro Daniel Vorcaro, o criminalista Daniel Bialski, afirmou, nesta sexta-feira (9/10), que não há depoimento recente do cliente citando suposto repasse de dinheiro para financiar um filme sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi revelada pela revista Veja, que afirma que o dono do Banco Master teria pago R$ 30 milhões ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto para a produção de um longa-metragem.

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No entanto, de acordo com a publicação, na verdade, o pagamento seria para conseguir acessar os cofres dos fundos de pensão de servidores federais controlados pelo governo Lula. Os valores teriam sido pagos "por fora" ao Instituto Lula, gerenciado pelo diretor e amigo do presidente, Paulo Oka­motto. De acordo com Bialski, que assumiu a defesa de Vorcaro em agosto, não há nenhuma declaração recente do cliente sobre esse tema.

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"Eu não estava na defesa do Daniel Vorcaro quando foram apresentadas as propostas de colaboração. O que posso afirmar é que ele não prestou nenhum novo depoimento à Polícia Federal discorrendo sobre isso", disse o defensor ao Correio Braziliense.

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Fontes na Polícia Federal ouvidas pela reportagem afirmam que de fato Vorcaro citou ter repassado dinheiro ao Instituto Lula, no entanto, nenhuma diligência foi realizada por falta de provas.