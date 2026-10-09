Redes resgatam críticas de Pavanato a Bolsonaro; veja vídeo
Segundo deputado mais votado do Brasil pelo partido do ex-presidente atacava Bolsonaro durante a pandemia
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Publicações em que o deputado federal Lucas Pavanato (PL-SP) criticava Jair Bolsonaro por sua gestão durante a pandemia voltaram a circular nesta quinta-feira (8/10). Entre os ataques, o agora aliado chama o ex-presidente de delirante, autoritário, vagabundo e estúpido. Algumas das publicações vêm sendo apagadas pelo deputado.
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No vídeo, publicado em meio à pandemia, Pavanato critica Jair e Eduardo Bolsonaro, além da ex-deputada Carla Zambelli. Segundo o agora deputado, o ex-presidente estava prejudicando os paulistas em relação à vacinação contra o Covid-19, enquanto os ex-deputados defendiam seus interesses políticos ao invés da população do estado de São Paulo.
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"Bolsonaro mudou essa lógica, está prejudicando os paulistas por causa dos seus interesses políticos, para que o estado de São Paulo não continue no ritmo de vacinação que vem tendo. E o pior de tudo, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, deputados eleitos por São Paulo, estão apoiando o presidente invés de defender a população paulista, pensando primeiramente nos seus interesses políticos, defendendo a atitude mesquinha de Jair Bolsonaro. Vocês são uma vergonha para todos os paulistas", disse Pavanato.
Em outro vídeo, ele aparece vestindo uma camisa do Partido Novo e faz críticas sobre Bolsonaro, novamente sobre a pandemia, mas também sobre seu governo. Para ele, à época, Bolsonaro teria traído suas promessas de campanha e estaria defendendo somente seus interesses. O deputado eleito diz, na oportunidade, que estava se manifestando contra o autoritarismo do ex-presidente.
"Nós estamos aqui hoje porque Bolsonaro traiu as promessas de campanha. Prometeu defender a vida, mas esteve ao lado da morte na pandemia. Pessoas morreram sufocadas sem oxigênio, por culpa da irresponsabilidade do Bolsonaro", afirma sobre a gestão de Bolsonaro na pandemia, antes de completar, sobre o governo:
"Bolsonaro prometeu defender a economia, mas o que estamos colhendo é inflação, desemprego e estagnação. Bolsonaro prometeu ser contra a corrupção, mas acabou com a Lava Jato e traiu o juiz Sérgio Moro. Bolsonaro prometeu defender a família, mas a única família que ele defendeu até hoje é a própria família Bolsonaro. Jair Bolsonaro traiu o povo brasileiro, mas acima de tudo, nós estamos aqui numa luta contra o autoritarismo e a favor da democracia".
Pavanato também criticou o ex-presidente em diversas publicações, feitas via "X". Em uma delas, o deputado diz que Bolsonaro não teria empatia sobre os mortos pela Covid-19, e afirma que ele seria "estúpido" e "incapaz de liderar".
"Onde está a empatia do presidente na hora de falar sobre as mortes? É uma vergonha as pessoas continuarem apoiando essa patifaria, esse cara é um estúpido, incapaz de governar", declarou em 28 de abril de 2020.
Em outra publicação, Pavanato chama o ex-presidente de "vagabundo", e diz que "não pega bem passar pano para político irresponsável".
"Ninguém falou de cloroquina, e isso não anula em nada o fato de que o vagabundo do presidente está estimulando manifestações e abraçando idosos sem a menor compaixão. Para de passar pano para político irresponsável, não pega bem", postou, em 3 de junho de 2020.
Outra postagem do deputado, critica o ex-presidente pela demora na escolha de um ministro para chefiar a saúde do Brasil. Para ele, à época, Bolsonaro seria um "presidente delirante".
"É bizarro que até agora, no meio de uma terrível pandemia, o Brasil continua sem ministro da saúde, tudo por conta dos desmandos autoritários de um presidente delirante", escreveu, em 8 de julho de 2020.
As publicações do deputado mais votado do estado de São Paulo foram resgatadas por internautas e divulgadas nas redes sociais, na última quarta-feira (8/10). Algumas das postagens de Pavanato, no entanto, já não estão mais disponíveis para acesso.
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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria