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Como as campanhas de Lula e Flávio reagiram às primeiras pesquisas do 2º turno

PL vê vantagem maior nos levantamentos internos. No PT, números divulgados trouxeram alívio e renovaram a aposta em uma virada

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/10/2026 09:43

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Como as campanhas de Lula e Flávio reagiram às primeiras pesquisas do 2º turno
Como as campanhas de Lula e Flávio reagiram às primeiras pesquisas do 2º turno crédito: Foto: Reprodução/Youtube

As primeiras pesquisas sobre a corrida presidencial no segundo turno foram divulgadas.

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Vamos aos números, em votos válidos:

* Datafolha: Flávio, 52% x 48% Lula
* Atlas: Flávio, 52,8% x 47,2% Lula
* Vox: Lula, 50,86% x 49,14% Flávio

Na campanha de Flávio Bolsonaro, a orientação é não levar as pesquisas muito a sério. Os trackings mostram o candidato do PL com uma vantagem de até seis pontos percentuais. Nesta semana pós-primeiro turno, uma das pesquisas internas encomendadas pelo mercado financeiro teria apontado uma diferença de oito pontos.

O foco no PL tem sido evitar que o clima de “já ganhou” tome conta da campanha. A ordem é “jogar parado”, sem alimentar especulações sobre um eventual novo governo ou fazer declarações polêmicas.

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Do lado do PT, os primeiros números do segundo turno foram recebidos com alívio. A campanha de Lula esperava uma diferença ainda maior. O esforço agora será manter a militância engajada, fazer os ajustes necessários e buscar votos, na esperança de reverter o resultado do último domingo, 4.

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