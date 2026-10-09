Pesquisa Vox: Lula tem 44,2% e Flávio Bolsonaro 42,7% no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estão tecnicamente empatados na disputa do segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (9/10). Lula, candidato à reeleição, tem 44,2% das intenções de voto, e Flávio, 42,7%. A diferença de 1,5 ponto percentual fica dentro da margem de erro, de 2,15 pontos para mais ou para menos.

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Votos brancos, nulos e eleitores que afirmam não escolher nenhum dos dois somam 3,4%. Outros 9,7% não souberam ou não quiseram responder, contingente que tende a ser decisivo na reta final da campanha.

Em votos válidos, Lula tem 50,86%, contra 49,14% de Flávio Bolsonaro.

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Os dois candidatos se enfrentam nas urnas em 25 de outubro.

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A Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores em todo o país, entre 5 e 7 de outubro, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi custeado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.