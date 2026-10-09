Com Cleitinho, Alcolumbre anuncia votação da PEC do fim da escala 6x1

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou nesta sexta-feira que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 será submetida aos senadores na próxima semana e deve ir a plenário para votação na quarta-feira (14/10). A confirmação foi feita ao lado de Cleitinho, governador eleito de Minas Gerais, e divulgada pelo senador do Republicanos em suas redes sociais.

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“Acompanhei as posições conscientes do senador Cleitinho desde o início das discussões, a todo instante ele se manifestava a favor desta pauta”, afirmou Alcolumbre. “A proposta vai para a deliberação do plenário do Senado como você sempre quis”, destacou o presidente do Senado. Ele também cumprimentou o político de Divinópolis pela eleição para o governo de Minas no último domingo: “Você foi escolhido pelo povo mineiro para liderar o destino de Minas Gerais”.



“Sempre lutei por isso desde que me tornei senador. Quem ganha com isso é o trabalhador”, afirmou Cleitinho. “Pode ter certeza que a gente vai te dar dignidade, passar para a escala 5x2 para você ter mais uma folga, que é mais do que justa para vocês”, disse o senador do Republicanos.



A escala 6x1 é adotada em diferentes setores da economia e há anos provoca discussões sobre saúde, descanso e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Os defensores do seu encerramento sustentam que jornadas com períodos maiores de repouso podem melhorar a qualidade de vida e reduzir o desgaste físico e emocional. Do outro lado, empresas e representantes de atividades que funcionam continuamente costumam cobrar regras de transição e segurança jurídica para reorganizar turnos sem comprometer a prestação dos serviços.

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Por se tratar de uma PEC, a matéria precisará obedecer ao rito especial reservado às mudanças constitucionais. Para ser aprovada, precisa ter ao menos votos favoráveis de, ao menos, 49 senadores nas duas votações. O governo Lula tem mobilizado a sua base para garantir a aprovação antes do segundo turno das eleições.