Anitta publica vídeo de apoio a Lula após críticas de fãs

A cantora Anitta utilizou das redes sociais, nesta sexta-feira (9/10), para declarar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A publicação acontece após críticas de fãs sobre o posicionamento da cantora, que disse, na última quarta-feira (7/10), que não faria um vídeo de endosso ao presidente, mas voltou atrás de sua decisão.

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Na publicação, Anitta diz que defende o candidato à reeleição, pois acredita que Lula pode garantir a democracia e oportunidades para a população. A cantora chegou a dizer que os governos do presidente também tem seus problemas, mas relembrou as políticas públicas criadas por Lula.

"O fato de você enxergar as problemáticas políticas em torno do Lula, que não podem ser ignoradas, não pode apagar os benefícios que os projetos dele trouxeram e ainda trazem há anos para tantas pessoas necessitadas. Tanta gente que saiu da miséria. São milhões de relatos aqui na internet, não é difícil de achar", diz, sobre o mandatário.

No vídeo, a cantora revelou uma decepção pelo resultado da votação, no qual pensou que Lula poderia ser reeleito ainda no primeiro turno.

"Confesso que esse ano eu fui bem ingênua, estava convencida de que o Lula ia ganhar no primeiro turno, por uma arrogância minha mesmo, de achar impossível, em 2026, a maioria do país ainda dar credibilidade ao bolsonarismo. Mas eu estava errada. É importante a gente reconhecer e descer do salto" disse a cantora, sobre o resultado das eleições no primeiro turno.

Anitta ainda critica o posicionamento bolsonarista. Segundo ela, os eleitores de Flávio ultrapassam a direita de FHC, Alckmin e Serra, já que estes nunca saíram do campo democrático, enquanto apoiadores de Bolsonaro tentaram um golpe de estado.

"A direita, na minha opinião, era Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, Serra. Nessa época, direita e esquerda disputavam e, no fim, cada um aceitava o resultado das votações, parabenizava educadamente seu opositor e vida que segue. Isso é política. Ninguém acusava fraude das urnas sem prova, ninguém incitava quebra e golpe de estado caso perdesse, o candidato aceitava as regras do jogo, mais conhecida como constituição, e pronto. E o mais importante, ninguém promovia o discurso de ódio", declarou.

Por fim, a artista diz que tem a "consciência tranquila" por escolher Lula como candidato, e faz referência ao episódio em que disse que não faria um vídeo sobre o apoio ao presidente.

"Minha consciência dorme tranquila, porque eu sou mulher, trabalhadora, vim da favela, sou candomblecista e nunca me abstive, de me colocar, me posicionar, de trazer para o público o que eu acredito que seja importante, da minha maneira. Não sei se é da maneira que todo mundo acredita. Mas é isso, posicionamento é todo dia e isso eu sei que faço, sempre fiz e sempre farei", finalizou.

Segundo a cantora, o motivo para a decisão de não gravar um vídeo sobre o apoio, seria por acreditar que existiriam formas mais eficazes de virar votos, e que vídeos como este poderiam ser utilizados como material por apoiadores do rival de Lula no pleito, Flávio Bolsonaro (PL). Anitta chegou a criticar as cobranças dos fãs pelo vídeo, antes de voltar atrás na decisão.

Confira o vídeo publicado por Anitta nas redes sociais:

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie