Quantos filhos Bolsonaro tem? Conheça cada um deles

A trajetória política de Jair Bolsonaro envolve de maneira direta o seu núcleo familiar mais próximo. O grupo consolidou forte presença nacional nas últimas décadas sob o rótulo de "Clã Bolsonaro" ou “Os Bolsonaro”.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa Michelle e seus filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Laura Bolsonaro representando o núcleo familiarFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ao longo de sua história, o ex-presidente casou-se três vezes e teve cinco filhos, quatro homens e uma mulher.

Mesmo com Jair Bolsonaro, inelegível e preso pelo cumprimento de pena determinada pelo STF, o núcleo familiar expandiu sua representação legislativa com vitórias nas urnas que levaram quatro membros da família ao Congresso Nacional.

A formação dessa força política iniciou-se com os três filhos mais velhos, fruto da união com Rogéria Bolsonaro, ex-vereadora no Rio de Janeiro. Flávio, Carlos e Eduardo construíram carreiras no parlamento e acompanharam a consolidação da liderança paterna.

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Flávio e Carlos Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, primogênito do ex-presidente, consolidou-se como um dos principais herdeiros eleitorais do pai.Platobr Politica

O primogênito, Flávio Bolsonaro, iniciou sua vida pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e conquistou cadeira no Senado Federal. Em outubro de 2026, consolidou-se como principal herdeiro eleitoral do pai ao disputar a presidência.

A convenção partidária de 2026 de Carlos Bolsonaro.Ricardo Trida/Divulgação

Carlos Bolsonaro, o segundo filho do casamento inicial, atuou por anos como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e coordenou a presença e a estratégia das redes digitais do pai. Nas eleições de 2026, Carlos deu novo passo na carreira legislativa ao se eleger senador pelo estado de Santa Catarina. Ele é pai de Júlia.

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro.Jessica Koscielniak

Eduardo Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal (PL), é ex-policial federal e político brasileiro, terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi deputado federal por São Paulo de 2015 a 2025, quando perdeu o mandato.

Em 2025, licenciou-se do cargo entre 18 de março e 20 de julho e permaneceu nos Estados Unidos. No país, articulou sanções comerciais contra o Brasil e medidas punitivas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outras autoridades brasileiras, com o objetivo de impedir que seu pai fosse julgado pela Justiça brasileira. A atuação o levou a responder pelo crime de coação no curso do processo.

Após o encerramento da licença parlamentar, suas ausências passaram a ser contabilizadas, culminando na cassação do mandato pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em 18 de dezembro de 2025. Em 16 de junho de 2026, foi condenado pela Primeira Turma do STF a quatro anos e dois meses de prisão, em regime semiaberto.

Jair Renan e a expansão no Sul

Jair Renan Bolsonaro, que adotou Santa Catarina como base política, foi eleito deputado federal nas eleições de 2026GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO

Fruto do segundo casamento de Jair Bolsonaro, com Ana Cristina Siqueira Valle, Jair Renan Bolsonaro adotou Santa Catarina como sua base política. Após cumprir mandato na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, Jair Renan concorreu e foi eleito deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026.

Michelle Bolsonaro no Senado e a caçula Laura

Michelle Bolsonaro durante as eleições que a elegeram senadora pelo Distrito Federal em 2026REUTERS/Diego Herculano

Do terceiro casamento do ex-presidente, com Michelle Bolsonaro, nasceu a caçula da família, Laura Bolsonaro, carinhosamente chamada de "Laurinha". Nascida em 2010, Laura permanece com a rotina privada e sem qualquer atuação ou envolvimento em funções partidárias.

Por outro lado, Michelle Bolsonaro consolidou sua própria liderança partidária e política. Nas eleições de outubro de 2026, ela foi eleita senadora pelo Distrito Federal, garantindo mais um mandato de destaque para a família no Congresso Nacional a partir de 2027.

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