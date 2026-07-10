Árvore genealógica dos Bolsonaro: quem é quem no clã em meio a novo revés judicial em 2026

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O bloqueio de R$ 227 mil da Justiça Eleitoral contra Ana Cristina Siqueira Valle, ex-esposa de Jair Bolsonaro, anunciado em julho de 2026 por irregularidades na campanha de 2022, reacendeu o interesse sobre a estrutura de poder e a árvore genealógica de uma das famílias mais influentes da política brasileira. Longe de ser apenas um grupo familiar, o clã Bolsonaro funciona como um núcleo político coeso, com membros estrategicamente posicionados em diferentes esferas governamentais e uma forte presença digital que mobiliza uma base de seguidores fiéis.

Quem é quem na família Bolsonaro?

O clã Bolsonaro é uma força política liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos filhos mais velhos ocupam cargos eletivos relevantes. A estrutura familiar se estende a ex-esposas e outros parentes, que também desempenham papéis importantes na manutenção da influência do grupo nos bastidores do poder.

Leia Mais

Jair Bolsonaro: Patriarca e ex-presidente da República, principal figura política do grupo e líder do movimento conservador no país.

Michelle Bolsonaro: Ex-primeira-dama, que construiu capital político próprio e tem atuado como uma figura central no PL Mulher, sendo uma importante porta-voz de pautas conservadoras.

Flávio Bolsonaro: Filho mais velho, conhecido como "01". O candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2026 é senador pelo Rio de Janeiro e um dos principais articuladores políticos da família no Congresso Nacional.

Carlos Bolsonaro: O "02" foi vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por sete mandatos consecutivos até renunciar ao cargo em dezembro de 2025 para disputar uma vaga no Senado por Santa Catarina em 2026; é considerado o cérebro da estratégia de comunicação digital da família.

Eduardo Bolsonaro: O "03" é ex-deputado federal por São Paulo e atua como o principal elo do clã com lideranças e movimentos de direita internacionais.

Jair Renan Bolsonaro: O "04" é filho de Ana Cristina Valle. É vereador pelo PL em Santa Catarina. Além do mandato legislativo, atua como influenciador digital e empresário.

Qual o papel de Ana Cristina Siqueira Valle?

Ana Cristina Siqueira Valle foi a segunda esposa de Jair Bolsonaro e é mãe de Jair Renan. Em julho de 2026, seu nome voltou aos holofotes após a Justiça Eleitoral bloquear R$ 227 mil por irregularidades nas contas de sua campanha de 2022, quando disputou, sem sucesso, uma vaga na Câmara Legislativa do DF usando o nome de urna 'Cristina Bolsonaro'. Além do revés judicial recente, Ana Cristina já foi alvo de investigações (abertas entre 2021 e 2022) sobre seu período como chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro e por suspeitas de envolvimento em esquemas de 'rachadinha'. Ela adquiriu cidadania norueguesa em 2011 e, em 2023, teve a perda da nacionalidade brasileira declarada.

Como a família exerce sua influência?

A principal estratégia do clã é a comunicação direta com sua base por meio das redes sociais, contornando a mídia tradicional. Essa tática, coordenada principalmente por Carlos Bolsonaro, permite a disseminação de suas narrativas e a mobilização constante de apoiadores.

Além da forte presença digital, a família ocupa posições-chave no Legislativo. Com mandatos no Senado, na Câmara dos Deputados e em uma câmara municipal estratégica como a do Rio de Janeiro, eles conseguem influenciar debates, propor projetos de lei alinhados à sua agenda e fiscalizar adversários políticos, mantendo-se como uma força política ativa e relevante no cenário nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.