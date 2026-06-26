Em disputa com enteados, o malabarismo de Michelle

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, tratou de pedir desculpas públicas à madrasta Michelle Bolsonaro. Mas, sob a aparente calmaria de quem “perdoa”, mas não esquece – e apesar da disposição de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, de mediar o conflito familiar –, é grande a indisposição não apenas dos filhos de Jair Bolsonaro em relação à ex-primeira dama, mas também de parlamentares que se intitulam “bolsonaristas raiz”, vinculados a Eduardo Bolsonaro, que está residindo nos Estados Unidos.

A leitura é de que Michelle atacou Flávio Bolsonaro no momento em que tenta estancar a hemorragia provocada pela divulgação dos áudios, por ele enviados a Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Master, pedindo R$ 134 milhões para produzir o filme de Jair Bolsonaro, intitulado “Dark Horse” (O Azarão), a ser exibido durante a campanha eleitoral. O “timing” do pronunciamento de Michelle Bolsonaro também foi criticado, por desviar a atenção do debate público, no momento em que o senador Jaques Wagner (PT-BA) foi apanhado em meio à rede do Master, por isso perdendo a liderança do governo no Senado. Michelle Bolsonaro segue, entre os filhos de Jair, percebida como aquela que disputa com Flávio o capital eleitoral da família, o único, neste momento, em condições de se apresentar na corrida sucessória. Ela mira o pós-bolsonarismo, e, por isso, não teria interesse que Flávio Bolsonaro vença a eleição presidencial.



Tumulto familiar à parte, a manifestação de Michelle Bolsonaro foi considerada por bolsonaristas uma obra-prima de sobrevivência política. A ex-primeira dama faz a disputa política com Flávio Bolsonaro recorrendo à “palavra” e validando o seu discurso pela onipresença de seu “galego”, a quem mencionou 46 vezes durante os dois vídeos de 27 minutos: “Só faço o que ele e eu combinamos”. Nesse confronto com os enteados, Michelle Bolsonaro se vê numa armadilha. Como defende uma ideologia conservadora e religiosa que explicita o princípio da complementaridade e da submissão feminina no âmbito familiar, ela precisa atrelar as suas decisões à “ordem do líder”, que por acaso é o seu marido. Atacar as suas posições equivaleria a desobedecer ou trair o próprio Jair Bolsonaro.



Ao mesmo tempo em que faz uma espécie de malabarismo de “submissão empoderada”, Michelle Bolsonaro vai alinhavando por todo o país, por meio do PL Mulher, a maior rede de mulheres tradicionais, em geral vinculadas a igrejas. Mais do que montar diretórios estaduais e municipais de mulheres – aos quais trata como “nossas meninas” –, ela cria grupos de lealdades à sua liderança. Michelle não se furta ao embate político para emplacar as candidaturas ao Senado de suas “escolhidas”. E chega a fazer uma crítica, que já é frequente no campo das mulheres “progressistas”, mas, ao que tudo indica, agora também chega à realidade das “conservadoras”: o domínio masculino que desqualifica e deslegitima a participação feminina da política.



“Em 2026, serão 54 vagas para o Senado. Se aplicarmos a regra dos 30% (a cota de mulheres) para candidaturas femininas teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi, apenas 3”, disse, referindo-se à vereadora de Fortaleza Priscila Costa, a deputada federal Carol De Toni (PL-SC) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). “Três vagas de 17 que poderíamos ter e tem sido uma batalha diária para manter essas três. Isso é muito desgastante”, desabafou, também em referência ao embate que mantém no Ceará, contra a decisão do PL de apoiar, no primeiro turno, Ciro Gomes (PSDB) ao governo do estado. Michelle defende a candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE), pivô desse mais recente confronto com Flávio Bolsonaro.



Michelle torna-se, assim, o canal da família Bolsonaro com o eleitorado feminino – que deu a vitória Lula em 2022. Um eleitorado, conforme a própria Michelle admite, resistente ao voto no PL, associado ao “machismo bolsonarista”, que de resto anda à solta, talvez em menor intensidade, por outros espectros políticos. Michelle rebate Flávio, que a acusou de “não entender nada de política”, mostrando a arquitetura de engajamento de “mulheres alicerçadas” que pelo discurso religioso, ironicamente, vão abraçar narrativas estruturadas no poder pátrio.

No TCE



A deputada estadual Ione Pinheiro (União) protocolou nesta quinta-feira, 25, a inscrição de sua candidatura para a terceira vaga do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de prerrogativa da Assembleia Legislativa. Ela obteve, presencialmente, 70 assinaturas, entre os 77 deputados estaduais. Ainda não há previsão de quando será a eleição em plenário para o cargo, para o qual há expectativa de que Ione seja candidata única. Após a publicação da candidatura no Diário Oficial, a presidência convoca a comissão especial para a sabatina.

Entre a cruz e...



O presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos), convocou para 29 de junho a reunião em que será julgada a denúncia de quebra de decoro parlamentar do vereador Lucas Ganem (MDB). O ex-vereador Rubão (Podemos), primeiro suplente da legenda – Ganem foi eleito pelo Podemos – foi chamado para votar, já que Ganem está impedido de participar da reunião. Caso a cassação de Ganem se confirme, Rubão assumirá a cadeira.

...a espada



A Executiva nacional do Podemos já alertou Juliano Lopes que, ao convocar a sessão, poderá ser expulso do partido ou ter a sua pré-candidatura para deputado estadual cancelada.

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Prontuário eletrônico



O prontuário eletrônico Tasy, que vem sendo implementado nas unidades de saúde da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), foi o tema de debate da audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Servidores apontaram falhas constantes do sistema, que está sobrecarregando os profissionais e afetando o atendimento de pacientes.

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