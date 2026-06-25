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Como Ciro Gomes vai reagir ao vídeo de Michelle Bolsonaro

Avaliação do entorno do ex-ministro é que o PL local continuará respaldado pelo comando nacional do partido e os acordos firmados serão mantidos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/06/2026 09:33

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Como Ciro Gomes vai reagir ao vídeo de Michelle Bolsonaro
Como Ciro Gomes vai reagir ao vídeo de Michelle Bolsonaro crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aliados de Ciro Gomes no Ceará acreditam que a repercussão nacional do vídeo de Michelle Bolsonaro não terá força para alterar as alianças políticas no estado.

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O apoio do PL a Ciro foi justamente o ponto de partida da gravação divulgada pela ex-primeira-dama.

A avaliação entre pessoas próximas é que Ciro, desde que seu temperamento não o traia, fará cara de paisagem diante da polêmica. A tendência é que diga se tratar de um assunto interno do PL e que o foco da eleição deve permanecer nos problemas do Ceará.

No entorno de Ciro, a leitura é que a aliança da direita pode até sair fortalecida do episódio. Ninguém vê possibilidade de o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, desautorizar o deputado André Fernandes, principal liderança da sigla no estado, e rever os acordos já firmados.

“Michelle não vai conseguir desmontar o André”, aposta um aliado.

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O PT, por sua vez, vai explorar o episódio, por óbvio.

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